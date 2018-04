V Alpe d´Huez na nejdelší sjezdovce světa

A pokud se tam zajedete podívat, nebuďte překvapeni tím, že na vás nebudou koukat jako na exotické postavičky. Jak potvrzuje zpravodaj Radiožurnálu ve Francii Jan Šmíd, Čechy tady totiž dobře znají.

"Určitě víte, že právě tady najdete to mytické stoupání, ostatně, museli jste ho projíždět autem, je to strašák každé Tour de France, jedenadvacet zatáček, každá se přitom nějak jmenuje, délka čtrnáct kilometrů a 14procentní stoupání, to opravdu není žádná legrace," vysvětluje mi Jean Louis Leger Mattei, šéf office de Tourisme v tomto proslulém alpském středisku.

V létě je tady stejně lidí jako v zimě a když tu končí etapa Tour, tak jsou všechna hotelová místa obsazena půl roku dopředu a kempuje se, kde se dá. Teď je však zima a proto vyrážíme na sjezdovky.

Vyrážíme však ne na nějakou ledajakou sjezdovku. Tahle se jmenuje Sarenne a podle řady časopisů i internetových zdrojů je nejdelší černou sjezdovkou na světě - měří 16 kilometrů a překonává převýšení více než 2000 metrů. Kabinová lanovka vás prostě dopraví až na samý vrchol Pic Blanc (3 330 m) a vám pak už "jen" zbývá dostat se nějak dolů.

"Lyžař, který jezdí na červených sjezdovkách, by neměl mít vážnější potíže, jsou tam části, které spíše odpovídají černým sjezdovkám, ale nejsou zas tak obtížné. Největším problémem je délka, šestnáct kilometrů je hodně, ale za dvě hodiny to zvládnete, lépe se ale jezdí dopoledne, kdy jsou sjezdovky upravené," říká mi Philippe Amard, který v Alpe d´Huez působí jako lyžařský instruktor už deset let. Výborní lyžaři sjezdovku samozřejmě sjedou i za 15 minut, ne každému jde však o závodění. Na cestě je řada příjemných zastávek.

Vyhlídka na Pic Blanc

Je to pravda, když jsem to sjel já, mohou si na sjezdovku troufnout všichni, občas je třeba více se soustředit, a když už je ten sešup příliš prudký, přichází na pomoc malé vylepšení.



"Zavedli jsme tady něco jako šikany, které známe z formule jedna, lyžaři jsou tedy povinni přibrzdit, nic jiného jim totiž nezbývá a právě tady mají také možnost si trochu odpočinout," dodává Philippe.

V Alpe d´Huez můžete bydlet v samotném městečku, je to vlastně velký komplex hotelů s potřebným zázemím, obchody, restauracemi, půjčovnami lyží. Když si připlatíte patnáct eur, dostanete i zvláštní pas, s kterým můžete využívat i spoustu dalších zařízení jako kluziště, tělocvičnu či plavecký bazén. Inu, ne každého baví lyžovat celý týden.

I když je to tady krásné - a nejzajímavější jsou právě nejrůznější variace tratí. Najdete tu totiž velice mírné pro děti, ale také řadu černých sjezdovek - ideální místo pro rodinnou dovolenou. Ostatně Alpe d´Huez, kde prý pořád svítí slunce, už objevila i česká klientela.

"Ještě před časem jezdili turisté od vás hlavně v lednu, dnes Češi jezdí vlastně po celý rok, vyhovuje jim to tady, možná i proto, že je tu pořád hodně slunce. Říká se, že, když tady nesvítí slunce, tak musí být noc a možná vás to překvapí, ale Češi jsou pro nás pátou nejdůležitější klientelou," potvrzuje Leger Matei.

Na jazyku mám poznámku, že v soutěži o nejčastěji piknikující turisty nám jistě patří první příčka - když si vzpomenu na ty zásoby konzerv, které se kdysi vozily, ale pak svou poznámku spolknu. Možná už i tady se ledacos změnilo. Vše o středisku včetně cen skipasů - ZDE.



