V Alpách zahynulo v lavinách už 50 lidí. Jak eliminovat nebezpečí?

S nárůstem obliby lyžování ve volném terénu a ski alpinismu vzrůstá i ohrožení lyžařů lavinami. Extrémní situace panuje pro někoho možná nepochopitelně právě letos. Zima už ale udeřila na horách naplno a na některých místech zejména v Alpách napadlo hodně sněhu. Kritická situace je tento týden například ve Švýcarském kantonu Graubünden.

Říká se, že nejlepší obranou proti lavině je se do ní vůbec nedostat. K tomu ale musí být lyžař dostatečně zkušený a obezřetný. Když už se tak stane, měl by mít se sebou vždy nejmodernější prostředky protilavinové ochrany a za sebou protilavinový kurz.

Lavinové kurzy Jedny z nejlepších kurzů o lavinách dnes pořádá v rámci týdenních freeridových kempů nejzkušenější český freerider Robin Kaleta. Součástí jsou nejen večerní přednášky o lavinách, zkouška jak funguje airbag, ale „lavinový“ trénink přimo na svahu. Vyhledávání s pípákem, práce se sondou, lopatou. Účastníci si dokonce vykopají sněhový „hrob“ do něhož si lehnou a nechají se zaházet sněhem. Více na www.freeridecamps.cz

Jak se tedy lavině nejlépe vyhnout a jak v ní případně přežít?

1) Nikdy nejet do terénu sami. Vždy aspoň dva, lépe tři.

2) Vždy vyrazit perfektně informováni o situaci - počasí, větru, sněhu... Velmi obezřetně podle toho volit terén a trasu nejen pro sjezd, ale i pro výstup. Tento týden například utrhl lavinu při freeridových závodech v tyrolském Kapplu francouzský závodník v okamžiku, kde po skoku z převisu a pádu lezl hlubokým sněhem vzhůru do svahu pro ztracenou lyži.

3) Přímo v terénu je třeba neustále sledovat kde jsme a kam půjdeme nebo pojedeme. Klíčové je si hlídat zejména sněhové převisy a sklon svahu. Velmi obecně, jakmile začíná mít svah sklon přes 30 stupňů, je třeba být velmi opatrný. V exponovanějších místech nestoupat a nesjíždět těsně za sebou, ale domluvit se, kdo půjde, pojede první (ten nejzkušenější), kdo druhý (ten nejslabší) a kdo třetí (další zkušený).

4) Když je vyhlášen třetí stupeň lavinového nebezpečí (z pěti) znamená to už velké nebezpečí. Do terénu může jít jen velmi zkušený lyžař. Občasný freerider nebo skialpinista by měli při trojce zůstat na svazích upravených tratí nebo vyrazit jen s horským vůdcem. Ani „dvojka“ se však nesmí podceňovat.

5) Mnoho lyžařů si neuvědomuje, že nebezpečí může hrozit i přímo v zóně horských středisek. někdy jen několik desítek až stovek metrů od sjezdovek. Takto letos na začátku roku utrhli lavinu snowboardisté na ledovci Mölltal v Korutanech. Zachytila na 15 lidí, na štěstí nikdo nezahynul.

Právě v blízkosti lanovek a upravených tratí je pro lyžaře přitom celkem jednoduchá pomoc. Vždy je možné se aspoň zeptat obsluhy horních stanic lanovek, jaká je v dané zóně situace a kde to ještě je bezpečné a kde už ne.

Protilavinová výbava 1) pořádný batoh s - nejlépe s airbagem - píšťalkou, dvěma upínacími popruhy (přes hrudník a kolem pasu. Uvnitř pak lavinová sonda a skládací lehká lopata 2) aktivní lavinový vyhledavač. Ty pasivní Recco zašité v bundě jsou lepší než nic, ale nejde s nimi vyhledávat 3) sklonoměr Pieps 30 Plus na hůlce

6) Kdo vyráží do volného terénu, měl by mít se sebou vždy následující výbavu: freeridový nebo skialpinistický batoh, který má dva upínací popruhy - jeden přes hruď, druhý kolem pasu - a v blízkosti obličeje i píšťalku. V batohu pak musí být protilavinová sonda, skládací lopata a hlavně aktivní vyhledavač - pípák. Vynikající pomůckou je i sklonoměr - nejlépe Pieps 30 Plus, který se připne na lyžařskou hůlku a jednoduše ukazuje sklon svahu.

Konečně autor velmi doporučuje mít batoh s protilavinovým airbagem. Zkušenosti ukazují, že airbag prudce zvyšuje šance na přežití. Funguje na principu, že čím větší objekt se ocitne v lavině, tím se více drží na jejím povrchu. Čím menší, tím více se noří do jejího nitra.

Nezanedbatelnou vychytávkou jsou hůlky bez poutek nebo se systémem, kdy se poutko s hůlkou při silném tlaku oddělí od rukavice. Lyžaři to může v lavině zachránit ruku.

7) Aby měla protilavinová výbava smysl, musí ji dotyčný umět ovládat. Nedá se to natrénovat doma v obýváku. Ideální je absolvovat aspoň krátký protilavinový kurz nebo si výbavu hodinku dvě vyzkoušet s horským vůdcem venku na sněhu.