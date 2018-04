V Alpách konečně sněžilo, kde si teď zalyžujete?

Domácí hory zůstaly pod hranicí sněžení, jen hřebeny se dočkaly cukrového poprašku. Blížící se Vánoce a očekávaný nápor hostů určitě přimějí jak české, tak alpské vlekaře, aby připravili alespoň omezené množství tratí. V několika příštích mrazivých dnech k tomu bude alespoň v Alpách příležitost.

Sněžení tento týden meteorologové neočekávají, nebo jen velmi slabé.

Rakousko

Víkendové sněžení spíš vylepšilo povrch tratí, než že by rozšířilo možnosti sjíždění.

Kromě všech osmi ledovců je v provozu omezené množství klasických středisek – často ale jen "propagačně” s jednou či několika málo tratěmi. Rozsáhlejší komplex sjezdovek z neledovcových center je k dispozici v tyrolském Ischglu s většinou tratí ve výšce nad 2 000 m n. m., ve vysokohorských střediscích Obergurgl-Hochgurgl v údolí Ötztal a v salcburském Obertauernu.

Z bližších středisek jsou částečně sjízdné svahy na Reiteralmu, Planai a Hochwurzenu v oblasti Dachstein-Tauern. Omezený provoz je v Serfaus-Fiss-Ladis, v Kaltenbachu, v Kühtai nebo na Hochzeigeru. V Salcbursku je s minimálním provozem otevřeno Flachau a Zauchensee, v Korutanech Turracher Höhe a v Dolním Rakousku pak Hochkaru.

Za cestu to ovšem zatím může stát jen skalnímu nadšenci.

NELEDOVCOVÁ STŘEDISKA:

Flachau – 2 km (35 cm)

http://www.flachau.com/

Galtür – 10 km (35 cm)

www.galtuer.com

Göstling/Hochkar – 2 km (30 cm)

http://www.hochkar.at/

Hochfügen/Kaltenbach – 14 km (40 cm)

http://www.ski-optimal.at/

Hochzeiger – 5 km (30 cm)

http://www.hochzeiger.com/

Ischgl/Samnaun – 100 km (50 cm)

http://www.ischgl.com/

Kühtai – 5 km (40 cm)

http://www.lifte.at/

Lech-Zürs – 4 km (30 cm)

www.skiarlberg.at

Mayrhofen – 3 km (45 cm)

www.mayrhofen.at

Obergurgl-Hochgurgl – 58 km (60 cm)

www.obergurgl.com

Obertauern – 45 km (70 cm)

http://www.ski-obertauern.at/

Pichl/Reiteralm – 8 km (50 cm)

www.reiteralm.at

Saalbach-Hinterglemm – 5 km (45 cm)

www.lift.at

Serfaus-Fiss-Ladis – 22 km (30 cm)

http://www.serfaus-fiss-ladis.at/

Schladming – 5 km (40 cm)

http://www.dachstein-tauern.at/

Schruns – 2 km (30 cm)

www.hochjoch.com

Sillian – 7 km (40 cm)

St. Gallenkirch – 10 km (50 cm)

Tauplitz – 4 km (40 cm)

www.dietauplitz.com

Turracher Höhe – 1 km (10 cm)

www.turracherhoehe.at

Zauchensee – 4 km (30 cm)

www.zauchensee.at

LEDOVCE:

Hintertux – 53 km (130 cm)

http://www.hintertuxergletscher.at/de/

Kaprun – 30 km (110 cm)

http://www.kitzsteinhorn.at/de/

Kaunertal – 20 km (60 cm)

http://www.gletscher.at/

Mölltal – 31 km (160 cm)

http://www.moelltal.at/

Pitztal – 20 km (130 cm)

http://www.gletscher.at/

Sölden – 53 km (80 cm)

http://www.soelden.com/

Stubai – 24 km (100 cm)

www.stubaier-gletscher.com

Itálie

Víkendová nadílka byla ve většině italských Alp prvním sněžením této sezóny, takže pomohla občerstvit povrch uměle vysněžených tratí, ale na otevření dalších sjezdovek sama nestačí. Toho se můžeme dočkat za předpokladu několika následujících mrazivých dní, které slibuje předpověď.

Nejvíce se dá v současnosti najezdit na Kronplatzu a ve Val Gardeně v Dolomitech, na ledovci Schnalstal a v Cervinii, skromnou nabídku jedné či několika tratí už má většina středisek.

NELEDOVCOVÁ STŘEDISKA:

Alta Badia – 2 km (25 cm)

www.dolomitisuperski.com

Bormio – 4 km (15 cm)

www.sib.bormio.it

Cortina d´Ampezzo – 18 km (60 cm)

www.dolomitisuperski.com

Hochpustertal – 3 km (35 cm)

www.dolomitisuperski.com

Klausberg – 3 km (50 cm)

http://www.klausberg.it/

Kronplatz – 30 km (15 cm)

www.dolomitisuperski.com

Livigno – 10 km (25 cm)

www.livigno.com

Madesimo – 10 km (80 cm)

Madonna di Campiglio – 11 km (87 cm)

www.funiviecampiglio.net

Sulden – 2 km (50 cm)

www.seilbahnensulden.it

Tre Valli – 3 km (30 cm)

www.dolomitisuperski.com

Val di Fassa – 10 km (30 cm)

www.dolomitisuperski.com

Val di Fiemme/Obereggen – 13 km (10 cm)

www.dolomitisuperski.com

Val Gardena – 42 km

www.dolomitisuperski.com

LEDOVCE:

Schnalstal – 6 km (40 cm)

Cervinia – 44 km (200 cm)

Švýcarsko

Pro krátkodobé cesty po zemi připadá v úvahu jen nejvýchodnější část Švýcarska. Z ní se dá na největším množství tratí zajezdit v Samnaun, spojeném s rakouským Ischglem, a to díky vysoké nadmořské výšce i rozsáhlému zasněžování.

Asi desetina tratí je otevřena také v areálech obklopující Svatý Mořic (30 km tratí). Dalších 25 km nabízí Davos. Výška sněhu nedosahuje ani v nejvyšších polohách jednoho metru.

Pro ty, kdo by se vydali na lyže letadlem (přímé linky létají do Curychu a od poloviny prosince také do Ženevy), přichází v úvahu ještě ledovcové oblasti v Zermattu a Saas-Fee. Lyžuje se do 3 889 m n. m., resp. 3 600 m n. m. a podmínky jsou tak již delší dobu velmi dobré. Přírodní vrstva sněhu má v obou bezmála dva metry.

NELEDOVCOVÁ STŘEDISKA:

Adelboden – 16 km (65 cm)

Andermatt – 8 km (150 cm)

Davos-Klosters – 25 km (90 cm)

Flims-Laax-Falera – 5 km (115 cm)

Jungfrau – 7 km (70 cm)

Samnaun/Ischgl – 100 km (50 cm)

St. Moritz – 29 km (30 cm)

Verbier – 17 km (30 cm)





LEDOVCE:

Engelberg – 3 km (65 cm)

Les Diablerets – 4 km (145 cm)

Saas-Fee – 30 km (170 cm)

Zermatt – 44 km (200 cm)

Francie Mnoho středisek odložilo start na polovinu prosince, i tak se ale začne s velmi omezeným provozem. Nejvíce tratí je sjízdných ve Val Thorens, Tignes, Val d´Isere nebo v Alpe d´Huez – vždy však jde o zlomek celkového počtu sjezdovek. LEDOVCE: Alpe d´Huez – 10 km (100 cm) La Plagne – 15 km (75 cm) Les 2 Alpes – 8 km (50 cm) Val Thorens – 17 sjezdovek (50 cm) Val d´Isere/Tignes – 46 km (80 cm) Více info: www.skifrance.fr Německo Jediným německým střediskem v provozu je Zugspitze se svým malým ledovcem. LEDOVCE: Zugspitze – 5 km (80 cm)

