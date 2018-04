V Albertě a Edmontonu by se vám určitě líbilo

Jen několik dnů uplynulo od doby, kdy se o Edmontonu, metropoli jedné z deseti kanadských provincií Alberty, psalo u nás doma velice často. Z MS v lehké atletice si na rozdíl od Čechů Kanaďané neodnesli žádnou medaili, nicméně to provincii a sedmisettisícovému Edmontonu nic neubírá na kráse. Je to nádherný kout světa, který stojí za to být zhlédnut. Provincie Alberta, kde pouze deset procent obyvatel dalo přednost bydlení na venkově před městem, se počtem obyvatel (2,7 mil.) řadí po Ontariu, Quebecku a Britské Kolumbii na čtvrté místo v zemi - na jeden čtvereční kilometr tam připadnou čtyři lidé.