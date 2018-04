Užupis - rebelantský stát opilců, squatterů a umělců

Může se hodit

Vilnius

Hlavní město Litvy leží na jihovýchodě země a od Prahy je vzdáleno asi 1 100 km. Má kolem 600 000 obyvatel a rozkládá se v nadmořské výšce cca 184 m. Centrum Vilniusu je zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Nachází se zde vůbec nejstarší barokní staré město v Evropě. Historické památky

Vilniusu dominuje vrch Gediminas s pozůstatky hradu ze 13. století (dnes se zde nachází Vilniuské hradní muzeum). Na centrálním náměstí Katedros Aikšté (Náměstí s katedrálou) najdete dlaždici označenou nápisem "stebuklas“ − "zázrak“. Právě zde končil lidský řetěz utvořený roku 1989 na protest proti sovětské okupaci. Řetěz vedl z 600 kilometrů vzdáleného Tallinnu a zapojilo se do něj na dva miliony Litevců. Podle legendy se vám splní přání, když dlaždici najdete bez cizí pomoci a otočíte se na ní ve směru hodinových ručiček.

V centru města by turista neměl minout ani Vilenskou univerzitu a Daukanto aikšté s Prezidentským palácem. Kostely ve Vilniusu

Největší pozornost si zaslouží kostel sv. Anny, který je se svými oblouky a věžičkami jednou z nejhezčích ukázek litevské gotické architektury. Svatostánek sestavený z více než tří desítek různých druhů červených cihel stojí na svém místě od 16. století a podle pověsti projevil sám Napoleon přání "odnést si jej na dlani s sebou do Paříže." Tip na suvenýr: cokoli z jantaru

Pobaltí se proslavilo nalezišti jantaru. Ozdob a šperků ze zlaté pryskyřice jsou plné i obchody ve Vilniusu. Město byste neměli opustit, aniž byste některý z nich navštívili. Prodejny jantaru jsou často upraveny jako galerie ve stylu Jurského parku. Kameny s pravěkým hmyzem však patří mezi nejdražší.