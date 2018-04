Úzkokolejkou za největším bludným kamenem v Česku

JAK SE TAM DOSTAT



Navštívit Osoblažsko je pro většinu obyvatel ČR opravdový problém. Na jeden den si tam mohou vyrazit jen obyvatelé Moravskoslezského kraje, popř. Olomouckého kraje, ostatní potřebují víkend a to nejlépe prodloužený. Autem nebo vlakem je nejlepší zamířit do Krnova (přes Olomouc či Opavu) a pak do Třemešné ve Slezsku. Skalní příznivci železnic by si rozhodně neměli nechat ujít jízdu peážní železnicí z Jeseníku, která vede v délce asi 20 km přes polské území. V současné době tudy jezdí 5 vlaků denně v každém směru.