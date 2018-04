Úzkokolejkou a na kole do nitra České Kanady

Může se hodit Česká Kanada

Oblast České Kanady leží na jihu České Republiky, při historické oblasti Čech a Moravy, podél státní hranice s Rakouskem. Většinu oblasti pokrývá zalesněná Novobystřická vrchovina, která na severu navazuje na masiv Českomoravské vrchoviny. Osm vrcholů přesahuje 700 m; nejvyšší z nich, Vysoký Kámen, měří 738 m. Oblastí prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Velké množství rybníků je využíváno zejména pro chov ryb, ale slouží také pro hnízdění ptactva a v létě na koupání (například Komorník, Ratmírovský, Pěněnský, Osika a Zvůle). Hlavní centra oblasti jsou Jindřichův Hradec, Slavonice, Nová Bystřice a Dačice. Informace k uskutečněné trase

Popsaná trasa měří 62 kilometrů ve zvlněném terénu po kvalitních asfaltových cestách a silnicích (celá trasa se ale dá také rozdělit do dvou dnů). Jako podklad nám sloužila turistická mapa SHOCart č. 45 "Jindřichohradecko, Česká Kanada" v měřítku 1:50 000, je ale také možné použít mapu KČT č. 78 "Česká Kanada a Slavonicko", 1:50 000. Doprava Do Jindřichova Hradce se dostanete např. vlakem z Veselí nad Lužnicí (všechny rychlíky jedoucí z Prahy do Budějovic mají ve Veselí přípoj). Úzkorozchodná trať z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice je provozována soukromou společností Jindřichohradecké místní dráhy. Podrobné informace a jízdní řády o této trati najdete na www.jhmd.cz. Hrad Landštejn je otevřen od května do konce září denně kromě pondělí od 9:00 do 17:15, v dubnu a říjnu jen o víkendech od 9:00 do 16:00. Kola je možné zamknout na hlídaném parkovišti 100 m pod hradem. Užitečné weby www.slavonice-mesto.cz www.trojmezi.cz (informační server oblasti) www.novabystrice.cz