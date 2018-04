Užijte si skvělé pivo i zábavu při koulení pivních sudů v Chodové Plané

Mistrovství světa v koulení pivních sudů je tradiční závod dvoučlenných družstev v běhu na 600 metrů s dřevěným pivním sudem. Pivovar v Chodové Plané letos pořádá už sedmnáctý ročník.



Závodníci, na start!

Závod má sice určitá pravidla, ale k závodníkům je velmi benevolentní. Přihlásit se mohou družstva mužská, ženská i smíšená, každé pak závodí ve vlastní kategorii. Mistrovství sestává z rozběhů tří až čtyř družstev, z nichž vítězové postupují do čtvrtfinále, semifinále a nakonec do finále. To se odehraje kolem 17 hodin, mezitím vás ovšem čeká bohatý program, například závody osobností s obřími ležáckými sudy nebo závody v jízdě na kolečkových bruslích Chodovar In-line.



Zatímco do bruslařského klání se můžete přihlásit přímo na místě, do závodu v koulení pivních sudů se můžete přihlásit nejpozději v pátek 27. června do 17 hodin.

Pivovar Chodovar v Chodové Plané

A pokud by pro vás snad sudy a brusle byly příliš extravagantní, můžete se zúčastnit Tour de Chodovar, cykloturistického závodu, který startuje v sobotu v 9 hodin ráno v Březové. Jeho účastníci mají vstup do areálu Chodovaru zdarma.



Slavnosti piva a dobrého jídla

Současně s mistrovstvím světa v koulení pivních sudů se v areálu pivovaru konají Chodské slavnosti. Můžete si prohlédnout skalní sklepy a ochutnávat pivo z ležáckých sudů anebo ze stánků malých pivovarů, pochutnat si na nejrůznějších pivních specialitách a také si užít unikátní jízdy historického parovozu. K tomu všemu bude hrát několik hudebních skupin v čele s dechovou kapelou Chodovarka.

Restaurace Ve Skále v pivovaru Chodovar v Chodové Plané Pivní lázně v pivovaru Chodovar v Chodové Plané

Můžete také využít služeb originálních pivních lázní, které nabízejí řadu procedur – třeba lázeň s přísadou tmavého koupelového piva, chmelovou lázeň, zábal v pivovarském mlátě, masáž lávovými kameny nebo pitnou kúru. Má to jeden háček: díky davům návštěvníků se očekává opravdu velký zájem, a tak si raději rezervujte termíny předem.



Pes a dobrý duch pivovaru

Rodinný pivovar Chodovar vyrostl na místě bývalého hrádku, nad prastarými sklepy vytesanými v žulovém masivu. V krásném upraveném areálu najdete restauraci Ve skále s malým pivovarnickým muzeem, která využívá část 800 let starých sklepení, a restauraci Stará sladovna s beerariem, které představuje svět gastronomie a technologie výroby piva. Na čepu najdete vždy nejméně deset druhů piva, zajímavá je i pivovarská zahrada. Chodovar si proslulost vydobyl i řadou zajímavých akcí pro veřejnost.

Kolonáda v Mariánských Lázních je cílem spanilé jízdy historických vozidel

Už 5. července se v areálu pivovaru koná setkání historických vozidel, spojené se spanilou jízdou s cílem na kolonádě v Mariánských Lázních. Na konci srpna sem můžete přijet na tradiční slavnosti piva Chodovar a v listopadu se koná Pivní akademie, relaxačně poznávací víkend pro milovníky pivního moku, gastronomy a gurmány, zahrnující kromě exkurzí, pivních kulinářských specialit i vaření vlastního piva.



