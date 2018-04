Užijte si nakupování v Německu

Klasické cíle nákupů jsou centra měst. Mezi Hamburkem a Mnichovem, stejně jako Kolínem a Drážďany přitahují historická jádra měst spoustu návštěvníků. Důležitou roli také hrají obchodní regiony mimo města s bohatou nabídkou svých regionálních produktů a outletových center.

Nejoblíbenějším cílem hostů z Evropy v roce 2004 byl Berlín a okolí, který zaujímal 35 procent celkového počtu cestujících za nákupy. Na druhém místě byl Mnichov s devíti procenty, třetí místo zaujal jihozápad Německa se svým vinařským regionem a městy.

Do roku 2010 počítá Institut ISG v Kolíně s nárůstem celkového obratu z turismu směřujícího za nákupy na přibližně 15 miliard eur. Tato prognóza vychází z toho, že stále více lidí volí poznávací zájezdy do měst. Tomu se podřizují i obchodníci, kteří mají otevřeno většinou bez přestávek od 10 do 20 hodin.

V souvislosti s výborně vystavěnou turistickou infrastrukturou je Německo jakožto destinace pro shopping tím nejlepším cílem. Vysloveně atraktivní je také poměr cena/služba v německém hoteliérství a gastronomii v porovnání s ostatní Evropou.

Německá centrála pro turistiku (DZT) proto připravila brožuru "Shopping – made in Germany", která nabízí informace o nákupních centrech, německých značkách a produktech. Osmačtyřicetistránkový sešit v kapesním formátu A5 se objeví v devíti jazycích v zemích jako jsou Čína, Japonsko, USA, Švýcarsko, Dánsko, Nizozemí, Španělsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Anglie, Irsko a Francie.

Shopping-Guide bude také od jara 2006 k dispozici na internetových stránkách DZT. Pro všechny zájemce je také připravena zvláštní kategorie "TOP 50 destinací pro shopping", která se objeví on-line ve speciální rubrice.

Nakupování podpoří i dvojjazyčný německo-anglický leták, který se bude nabízet na palubách letadel a na vybraných letištích.

Informace a materiály:

Německá centrála pro turistiku

Na Příkopě 24, 110 00 Praha 1

Tel.: 224 422 950, Fax: 224 422 925, info@dzt.cz