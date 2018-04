Užijte si léta v akvaparcích!

Mimochodem - vodní areál v Česlicích u Prahy bude jedenáckrát větší než liberecký. K dispozici bude velký bazén se čtyřmi typy umělého vlnobití, vodopády, vodotrysky a nespočet skluzavek.

Středočeský kraj

HOŘOVICEE

Akvapark se skládá ze čtyř bazénů, tj. bazén pro děti s umělou skálou, bazének pro neplavce s houpacím lanem, skluzavkou, s ostrůvkem a vodním hřibem, plavecký bazén 25 m s pěti drahami a bazének s atrakcemi - masážní lůžka, chrliče vody, dnový vzduchový rošt a dojezd toboganu.

Adresa : Klostermannova 1253, tel.: 603247485. Otevírací doba : Od poloviny června do konce srpna - dle počasí, Po-Ne denně od 10.00 hod. do 19.00 hod. Vstupné : Dospělí: 30 korun za den, děti: 15 korun.

PŘÍBRAM

Tobogan, solárium, sauna, pára, vířivky, malý a velký krytý bazén, venkovní bazén. Adresa : Legionářů 378, 261 01 Příbram, tel.: 318625866. Otevírací doba : Po-Pá 6.00-22.00; So-Ne 8.00-20.00. Vstupné : Po-Pá: 6.00-15.00: 30 Kč/hod.; 15.00-20.00: 40 Kč/hod.; 20.00-22.00: 30 Kč/hod.; So-Ne: 10.00-12.00: 30 Kč/hod.; 12.00-20.00: 40 Kč/hod.

MĚLNÍK

Atrakce: kurt na plážový volejbal, tobogan, skluzavka, divoká řeka, chrliče vody (poplatek za půjčení míče a sítě na volejbal, pokud nemají hráči své vybavení).

Otevírací doba : květen, červen: Po-Pá: 12-18.00, So, Ne: 10 až 18.00; červenec, srpen: denně 9-19.00 hodin. Vstupné : děti, studenti, důchodci 30 korun na celý den (po 16. hodině 20), dospělí 40 korun na celý den (po 16. hodině 30), v ceně tobogan, skluzavka.

Ústecký kraj

DĚČÍN

V letní části areálu jsou plavecké bazény o délkách 50 a 25 metrů, brouzdaliště, beachvolejbalové hřiště a rozsáhlé travnaté plochy. Krytá část nabízí bazén 25 metrů, dětský výukový bazén, tři tobogany, vodní hřib, divokou řeku, vířivky, dětská brouzdaliště, restauraci. V prvním patře se nachází fitness, solária, 2 sauny a klubová sauna, letní terasa, kosmetický a masážní salon.

Adresa : Oblouková 1400/6. Plavecký areál je situován ve Starém Městě. Vstupné je za 1,5 hodiny 40 korun, po 13. hodině 50 korun.

KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ

Adresa : U koupaliště. Tři tobogany, divoká voda, skluzavky, masážní lůžka. Vstupné je 40 Kč, děti do 110 cm zdarma, největší a prostřední tobogan za 5 korun.

Liberecký kraj

LIBEREC, Babylon

Ve třech vzájemně propojených halách je několik bazénů s cirkulací vody, vodními masážemi, protiproudovým kanálem, čtyřmi tobogany, širokou skluzavkou a s relaxačními místy s možností poslechu podvodní hudby ve stylových jeskyních s akváriem. Parní lázně jsou umístěné částečně v jeskynním labyrintu. Různé typy saun, vířivých van, solárií, masáží a přihřívané dětské brouzdaliště.

Adresa : Centrum Babylon Liberec, Nitranská 1, 460 12 Liberec 3, telefon: 485251311, fax: 485251330, www.babylon-lbc.cz. Otevírací doba : pondělí-neděle 10.00-22.00. Vstupné v pracovní dny celodenní: do 140 cm 190 Kč, nad 140 cm 240 Kč, od 16 hodin: do 140 cm 140 Kč, nad 140 cm 190 Kč, od 18 hodin: do 140 cm 90 Kč, nad 140 cm 140 Kč, od 20 hodin: do 140 cm 50 Kč, nad 140 cm 90 Kč. Dle výšky a času je upraveno vstupné také o víkendu a ve svátek. Zvýhodněné vstupné je pro rodiny, do 100 cm výšky vstup zdarma.

LIBEREC, bazén

Plavecký bazén - závodní padesátka s osmi dráhami, skokanská prkna (jeden a tři metry) a skokanská věž (pět metrů). Dále parní komory, tři vířivé bazény pro dospělé, sauny, masáže a solária. Pro děti výukový bazén a brouzdaliště s vířivkou (pro děti od 3 měsíců). Tobogan 107 metrů dlouhý a divoká řeka, umístěná venku. Venkovní vířivka a komplex vodních jeskyní.

Adresa : Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec, telefon: 485103010, fax: 485102840, www.bazen-info.cz. Otevírací doba : pondělí-pátek 10.00-21.45, sobota 9.00-20.45, neděle 9.00-18.45, sanitární dny: 14. července a 11. srpna. Vstupné celodenní: dospělí 100 Kč, důchodci 100 Kč, děti a studenti 80 Kč, o víkendech dospělí celodenní 120 Kč. Další tarify a slevy. Děti do 3 let - vstup volný.

Pardubický kraj

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Areál nabízí: bazén rekreační a plavecký (25 metrů), dětské bazény s kaskádami a skluzavkou, šest masážních lůžek, vodní chrliče, podvodní osvětlení bazénů, vodní hřib, skluzavku, skluzavku kamikadze s převýšením 6,8 metru, velký tobogan s délkou 101 metrů, dětský skákací hrad, dětské prolézačky, beachvolejbalový kurt, kuželky.

Adresa : V Lukách. Celodenní vstupné: děti do 115 centimetrů zdarma; děti do 140 cm a držitelé ZTP/P - 20 korun; ostatní - 40 korun; slevy po 14. hodině: 5 korun, po 17. hodině: 10 Kč. Otevřeno : pondělí až neděle: 9.00-20.00 hodin; středa a pátek do 21.00 hodin.

LITOMYŠL

Adresa : Prokešova 300. Otevřeno : pondělí až neděle: 9.00-20.00; noční koupání v pondělí, ve středu a v pátek 21.00-23.00. Vstupné : děti do šesti let zdarma; celodenní vstupné 40 korun; po patnácté hodině 30 korun; po sedmnácté hodině 10 korun. Voda v novém bazénu je přihřívána (v květnu a září). Nový je 92 metrů dlouhý tobogan. Nové je i osvětlení v bazénech, na toboganu a na stanovišti plavčíka. Součástí koupaliště je i sportovní areál: 3 kurty s umělým povrchem, 2 hřiště pro plážový volejbal, 2 terasové stoly pro stolní tenis.

ŽAMBERK

Plavecký bazén s dětským brouzdalištěm; skluzavka; 2 tobogany (79 m a 83 m); dětské pískoviště; masážní vana; plážový volejbal, streetball; možnost koupání v řece; stolní tenis; aerobik; možnost zapůjčení sportovního náčiní. Adresa : Sportovní a rekreační areál Pod černým lesem 1024. Provozní doba: pondělí až neděle: 9.00-20.00. Vstupné : děti do pěti let zdarma; celodenní vstupné 35 korun; po 15 hodině 30 korun; po 17 hodině 25 korun.

CHRUDIM

Vodní atrakce: Tobogan 82,7 m dlouhý (celosezonní) skluzavky 2x14 m dlouhé; 3 malé; vodní a vzduchové masáže; divoký kanál; vodní hřiby; chrliče; ostrůvky; vodní clona. Adresa : Sportoviště města Chrudim, Chrudim III, V Průhonech 503. Vstupné : dospělí 40 Kč, děti a studenti 30 Kč, po 16. hodině jsou ceny o deset korun nižší. Otevřeno : pondělí až neděle: 9.00-19.00. Celková vodní plocha: 1605 metrů čtverečních.

PARDUBICE

Adresa : Koupaliště Pardubice Cihelna. Vstupné : osoby do 1 m výšky zdarma; osoby do 140 cm výšky 25 Kč/den; od 16.00 15 Kč; od 20.00 10 Kč; osoby od 140 cm výšky 45 Kč/den; od 16.00 35 Kč, od 20.00 20 Kč. Držitelé ZTP zdarma. Otevřeno červenec - srpen: pondělí až čtvrtek: 10.00-20.00; pátek: 10.00-23.00; sobota: 9.00-23.00; neděle: 9.00-20.00.

V areálu : Plavecký bazén 50 metrů; rekreační bazén - skokanský bazén s 2 skokanskými prkny různé výšky; dojezdový bazén s dvojskluzavkou délky 25 m a dvěma tobogany délky 105 m s měřením času jízdy; dvě vířivky pětimístné s teplotou vody 35 stupňů; sedací hydromasážní vany; masážní stěny v těle bazénu; divoký kanál s proudící vodou; chrliče vody; dětský bazén s hříbky a deštníky; vodopád 12 m; velké brouzdaliště včetně malých skluzavek; bazény jsou prosvícené, skokanský bazén s kulatými okny. Další vybavení: minigolfové hřiště s 18 drahami, hřiště na beachvolejbal, dva ruské kuželníky, dva venkovní betonové pingpongové stoly, dětské hřiště s prolézačkami a pískovištěm.

PARDUBICE

Adresa : Plavecký areál, Jiráskova 2664. Otevřeno červenec - srpen: 9.30-19.30. Areál venkovních rekreačních bazénů včetně venkovního dětského bazénu, bazény jsou vyhřívané.

Atrakce : 2 venkovní tobogany, 1 vnitřní, masážní lůžka a trysky, vodní hříbky, kolotoč, prolézačka - dřevěný hrad. Aerobik na pláži, škola potápění, rotopedy, posilovací zařízení, aquarobik. Vstupné: dospělí 50 Kč/den, po 13.00 40, po 17.00 25 Kč; děti, studenti, důchodci, vojáci základní služby 30 Kč/den, po 13.00 25 Kč, po 17.00 18 Kč; děti do 6 let 10 Kč/den, po 13.00 5 Kč, po 17.00 2 koruny.

Královéhradecký kraj

HRADEC KRÁLOVÉ

Adresa : Aquacentrum, plavecký areál - Eliščino nábř. 842, Hradec Králové, telefon: 495618898. Otevřeno celoročně, Po-Pá: 9.00-21.00, So: 8.30-20.00, Ne: 9.00-18.00. Vstupné : 80 Kč za dvě hodiny, 190 za pět hodin, děti do 15 let a důchodci 2 hod./5. hod. - 65Kč/150Kč. Dětem do 3 let vstup není povolen. Atrakce : Fitness, skluzavka, tobogan, solárium, sauna, pára, masáže, plavecká škola, vířivky, chrliče vody, vlnobití.

JIČÍN

Adresa : Aquapark, Revoluční, Jičín, telefon: 493531860. Provozní doba : od 17. 8.-1. 9. ODSTÁVKA, do 15. 9. snížení vstupného a prodloužení otevírací doby. Otevřeno : Po 14.00-21.00, Út - Pá 6.00-08.00 a14.00-21,00, ráno bez atrakcí za sníženou cenu, So 10.00-21.00, Ne 10.0020.00. Vstupné : dospělí, mládež, důchodci 1hod/2 hod 50 Kč/70 Kč, děti 3-15let, studenti 1hod/2 hod 30 Kč/50 Kč, sauna dospělí 75 minut - 50 Kč. Atrakce : fitness, skokanské prkno nebo věž, skluzavka, tobogan, sauna, pára, masáže, plavecká škola, vířivka, divoká řeka v kruhovém bazénku, tobogan: délka 96 metrů, vířivky - atrakce se pouští po 15 minutách na pět minut.

TRUTNOV

Adresa : Sport. areál Na Lukách, Trutnov, telefon: 499817100 kl. 33, 605204196, 603828272. Otevřeno : 9.00-19.00 květen, červen, září a 9.00-20.00 červenec, srpen. Vstupné : dospělí na den 40 Kč, od 15 hod. 30 Kč, od 18 hod. 15 Kč. Děti, důchodci na den 25 Kč, od 15 hod. 15 Kč, od 18 hod. 10 Kč. Atrakce : Tobogan 1 jízda 5 Kč. Plážový volejbal, nohejbal, stolní tenis, fitness, skokanské prkno nebo věž, skluzavka, tobogan, masáže, dětské hřiště, plavecká škola.



TŘEBECHOVICE POD OREBEM

Adresa : Koupaliště Bor - Aquapark, Týnišťská 503 46 Třebechovice pod Orebem, telefon: 495 592 999. Otevřeno : 9 - 20 hod. Vstupné : dospělí na den 40 Kč, po 16. hod. 20 Kč, děti do 6 let zdarma, tobogan 1 jízda 6 Kč, skluzavka 1 jízda 2 Kč. Plážový volejbal, tenis, stolní tenis, minigolf, kuželky, vyhřívané bazény, skluzavka, tobogan, dětské hřiště.

Jihočeský kraj

TÁBOR

Adresa : Kvapilova 2500, Tábor, venkovní akvapark. Kontakt: 381232451. Otevřeno : denně 9.00-19.00. Vstupné : děti do 140 centimetrů 20 Kč na hodinu nebo 30 Kč/den; děti a dospělí nad 140 cm pak 35 Kč/hodinu nebo 60 Kč/den; po 16. hodině slevy děti na 20 Kč a dospělí na 35 Kč. Rodinné vstupné: 2 dospělí + 2 děti = 150 Kč/den; 2 dospělí + 1 dítě = 130 Kč/den; 1 dospělý + 2 děti = 100 Kč/den. Atrakce : dvě velké skluzavky, protiproud, masáže, vířivky, bazén dětský a pro dospělé, divoká řeka.

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Adresa : Podskalí, akvapark u Vltavy. Kontakt: 387966097. Otevřeno : denně 10.00-19.00. Vstupné : 40 Kč na den, od 17 hodin 30 Kč, děti do 6 let a důchodci nad 70 let zdarma. Tobogan dlouhý 70 metrů, dětský bazén a brouzdaliště, protiproud, perličkové vířivky.

Vysočina

MĚŘÍN, vojenská zotavovna

Adresa : Jablonná nad Vltavou, 257 44 pošta Netvořice. Otevřeno : Po: 13.00-21.00, Út-So: 9.00-21.00, Ne: 9.00-20.00. Otevírací doba se může po dohodě přizpůsobit požadavkům návštěvníků. Vstupné : dospělí 120 korun za 90 minut, děti do 12 let a důchodci 60 korun za 90 minut, rodinné vstupné (2 dospělí + dvě děti) 220 korun za 90 minut, skupinová sleva nad dvacet osob na devadesát minut - dospělí 60 korun, děti do 12 let 20 korun. Sauna se platí zvlášť - dospělí 90 korun za 90 minut, děti do dvanácti let 30 korun za 90 minut. Komplex má za sebou rok po rekonstrukci.

K dispozici : pětadvacetimetrový bazén, divoká řeka s protiproudem, masážní trysky, perličková vana, masáže na objednávku, solárium, bylinné a solné koupele, posilovna, tělocvična, nová sportovní hala.

JIHLAVA

Adresa : Romana Havelky 5a. Telefon: 567230166, fax: 567230165, e-mail:vodniraj@smj.cz, www.vodniraj.cz. Otevřeno : pondělí od 14 do 20 hodin; úterý až čtvrtek 10-20 hodin, pátek a sobota 10-21 hod., neděle 10-18 hodin. Vstupné : dospělí 25 Kč za 30 minut; děti do 125 centimetrů 15 Kč za 30 minut; ZTP 15 Kč za 30 minut; skupina dospělí (minimálně 10 lidí) 20 Kč za 30 minut.

Atrakce : krytý tobogan 92 metrů, divoká řeka, perličková lůžka, stěnové masážní trysky, podvodní vzduchovače - blowery, vodopády, podvodní osvětlení, vířivka, sauna, parní lázeň, masáže, solárium. V areálu je také venkovní koupaliště s dalšími atrakcemi.

Olomoucký kraj

MAJETÍN

Adresa : Na Hrázi 118, Majetín, telefon: 581741740 (Obecní úřad Majetín). Otevřeno : Každý den od 10.00-20. 00 hod. Vstupné na den: 30 Kč dospělí, 15 Kč děti do 15 let, 5 Kč děti do 6 let. Po 17. hodině sleva na polovic a děti do 6 let zdarma. Plavecký bazén (4 dráhy), který ústí do rekreačního bazénu (chrliče, masážní trysky), skluzavka, dětský bazén s vodním hřibem.

BOHUŇOVICE

Adresa : Aquapark - Centrum zdraví, www.bohunovice.cz, tel: 585 151 731. Vstupné plné 35 Kč za hodinu, slevy pro děti. Ubytovací křídlo se 75 lůžky. Atrakce : K disposici je plavecký bazén, bazén atrakcí (chrliče, bublání…), teplý "whirlpool" bazén, malý bazének pro nejmenší, tobogan 100 metrů, posilovna, sauna, pára, solárium.

Jihomoravský kraj

VYŠKOV

Adresa : Sportovní 752/5, Vyškov. Otevřeno : 8.00 až 20.00 hodin. Vstupné : celodenní a pak po 13. hodině a po 18. hodině: dospělí 70, 50 a 20 Kč; od 7 do 18 let: 50, 30 a 10 Kč, děti do šesti let platí 20, 10 a večer zdarma. Atrakce : tobogan 90 metrů a divoká řeka - v ceně vstupenky.

ÚNANOV

Adresa : Únanov 384. Otevřeno : 10.00-20.00. Vstupné : celodenní, pak po 14. hodině a po 17. hodině: dospělí 60, 40 a 20 Kč, osoby do 145 centimetrů 50, 30 a 10, děti do tří let zdarma. Atrakce : osmdesátimetrový tobogan a divoká řeka - v ceně.

HUSTPEČE

Adresa : Brněnská 50, Hustopeče. Otevřeno : 9.00-22.00. Vstupné : nejdříve celodenní a po 18. hodině: dospělí 30 a 20 Kč, děti od 7 let 15 a 10 Kč, děti 3 až 6 let platí po pěti Kč a děti do 3 let mají vstup zdarma. Atrakce : Sedmdesátimetrový tobogan a šestadvacetimetrová dvouproudá skluzavka. Za každou atrakci se platí zvlášť - tobogan pět korun a skluzavka tři koruny.

Moravskoslezský kraj

OSTRAVA-PORUBA

Otevřeno 8.00-20.00. Vstupné : děti od 6 do 15 let 30 korun, dospělí v pracovní dny 40 Kč, víkend 45 Kč. Atrakce : tři bazény, brouzdaliště, travnatá pláž, hřiště na volejbal, plážový volejbal, tenis, stolní tenis, minigolf, skluzavka, tobogan, masáže, dětské hřiště, tobogan 100 metrů, umělé vlny.

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Otevřeno : 9.00-20.00. Vstupné : dospělí od 9., 14., a 17. hodiny 70, 50 a 35 korun. Děti od 9., 14. a 17. hodiny 45, 35 a 25 korun. Tobogan: 5 jízd = 25 Kč, 10 jízd = 45 Kč. Atrakce : dva bazény, plavecký, dětský, volejbal, plážový volejbal, dvojdráhová skluzavka, tobogan 60 metrů, masážní trysky, bezbariérový přístup.

Zlínský kraj

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Adresa : Krytý bazén s toboganem, Moravská 1787, tel. 571657594. Otevřeno (prázdniny): pondělí: 8.00-14.00; úterý až sobota: 8.00-21.00; neděle: 8.00-19.00. Vstupné : jedna hodina dospělí: 38 Kč; jedna hodina děti do 15 let: 19 Kč; dvě hodiny dospělí: 44 Kč; dvě hodiny děti do 15 let. 22 Kč; děti do tří let zdarma. Atrakce : finská sauna, tobogan o délce 44 metrů, parní kabiny, masážní trysky, menší bazén pro děti do pěti let.

ZLÍN-MALENOVICE

Adresa : Koupaliště Riviera, Švermova ulice. Otevřeno : denně 9.00-20.00; tobogan 11.00-18.00. Vstupné : děti do 6 let zdarma; dospělí: 50 Kč za den (v ceně tobogan); důchodci: 25 Kč/den. Atrakce : tobogan 102 metrů, skluzavka, plážový volejbal.