Užijte si koncerty v jeskyních na festivalu Cave Beat 2014

Na adresu festivalu Cave Beat pějí jeho návštěvníci samou chválu; hovoří o skvostných koncertech, úžasné atmosféře i okamžicích snění mimo prostor a čas. Ostatně ti, kteří už někdy koncert v podzemních přírodních koncertních sálech navštívili, popisují své zážitky velmi podobně. Zřejmě neexistují lepší místa, kde byste se mohli setkat se špičkovými hudebními interprety v tak intimní atmosféře, než právě jeskyně.



Kam se ještě stihnete podívat?

Otázka je zcela namístě, protože festival začal už v polovině dubna v jeskyni Na Špičáku koncertem irského písničkáře Rowana Kilduffa. Letošní ročník už má za sebou i zastávku ve Zbrašovských aragonitových jeskyních v lázních Teplice nad Bečvou, koncert skupiny Please The Trees v Mladečských jeskyních a další díl interaktivního programu Z pravěku do matrixu v podání Ivana Jaška a jeho přátel v jeskyni Balcarka. Zbývají ale ještě tři vystoupení a na všechna zatím seženete dostatek volných lístků.

Vystoupení ve Zbrašovských aragonitových jeskyních

Etnická hudba ze všech koutů světa

Úchvatný Dóm gigantů v Javoříčských jeskyních rozezní v sobotu 7. června v 18:00 skupina Rajtaraj, jejíž tvorba se inspiruje balkánskou, francouzskou a skandinávskou hudbou. Po zastávce na střední Moravě se festival vrátí do Moravského krasu, do Sloupsko-šošůvských jeskyní. Tady vás v sobotu 21. června na zvukovou pouť časem a prostorem v koncertu Mystery of Four Elements pozve polsko-argentinské duo Tone of Life.

Vystoupení, v němž zazní prastaré i moderní nástroje, začíná v 17:00. Vrcholem letošního festivalu Cave Beat bude poslední, sedmý koncert - interaktivní vystoupení duetu Stephan Micus & Ondřej Smeykal v Kateřinské jeskyni, v největším jeskynním dómu v Česku. Akustická meditativní hudba, provázená nevšedním zvukem didgeridoo, tu bude znít v sobotu 12. července od 18:00.

Koncert v Sloupsko-šošůvských jeskyných

Pár dobrých rad pro nadšené posluchače

Organizátoři koncertů doporučují vyzvednout si vstupenky před vchodem do jeskyně alespoň půl hodiny před začátkem koncertů. Počítejte s tím, že nějaký čas zabere parkování, u Javoříčských jeskyní si připočítejte přibližně 20 minut na cestu od parkoviště ke vstupu do podzemních prostor.

Všechny koncerty jsou na stání, ale můžete si s sebou vzít skládací židličku, případně deku nebo celtu. Počítejte také s tím, že průměrná teplota se v podzemí pohybuje kolem 8°C a při hodinovém vystoupení můžete prochladnout; vyplatí se teplé oblečení i uzavřené boty.

Vystoupení v Javoříčských jeskyních

Co můžete podniknout v okolí?

Všechny koncerty se konají v sobotu v podvečer, takže předtím si můžete naplánovat delší či kratší výlet. Poblíž Javoříčských jeskyní leží Mladečské jeskyně, hrad Bouzov a národní přírodní rezervace Špraněk se skálou, zvanou Zkamenělý zámek. Cestou na dva závěrečné koncerty v Moravském krasu můžete prozkoumat okolí propasti Macocha, projet se na lodičkách po hladině ponorné říčky Punkvy při prohlídce Punkevních jeskyní anebo navštívit některý z okolních zámků - Kunštát, Rájec nad Svitavou, Lysice či Blansko.