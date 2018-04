Užijte si den plný pochoutek na zámku Stránov

Sobotní program Mlsných slavností aneb dobroty nejen z české kuchyně na zámku Stránov, ležícím asi 50 kilometrů od Prahy, poběží od 11 do 17 hodin. Mimo jiného vám připomene, co se jedlo v dobách našich babiček. Podávat se budou štrúdly, ovocné i svatební koláčky, domácí bezinkový sirup, bramborové spirálky nebo babiččiny brambory s tvarohem. Také sýraři a uzenáři se budou předhánět, aby vám ukázali a nabídli to nejlepší ze svého kuchařského umění.



Kuchařské show, barmanská univerzita i soutěže pro každého

Pokud se rádi díváte "pod ruce" profesionálům, nesmíte si nechat ujít kuchařskou live show s ukázkou zážitkové gastronomie. Kuchař v akci přímo před zraky diváků připraví menu, které budete moci ochutnat a zhodnotit. A protože k dobrému jídlu patří i dobré pití, nesmíme opomenout barmanskou univerzitu a barmanskou show. Vy sami se na chvilku stanete barmanem a vyzkoušíte si tuto profesi.



Zámek Stránov má na tento den připraveno spoustu zábavných soutěží jak pro dospělé, tak i pro děti. A aby té zábavy pro malé návštěvníky nebylo málo, od 13 hodin čeká na ty nejmenší Pohádka o cukrářce Emilce.

Mlsné slavnosti na zámku Stránov

Kromě linoucí se vůně ze zámku i předzámčí, můžete potěšit také ostatní smysly. Po celý den čeká návštěvníky milá a pohodová hudba v podání skupiny Akustic Trio.



Nahlédněte do zámeckých komnat

Zámek Stránov nabízí také komentované prohlídky. Každou celou hodinu si můžete prohlédnout zámecké interiéry s výkladem o historii, nebo samostatně vystoupat na gotickou hradní věž s nádhernou vyhlídkou do údolí řeky Jizery. Navštívit můžete také malou zámeckou galerii a přilehlý park.

V interiéru zámku je k vidění výstava historických kočárků a panenek

Stránov ovládnou v září strašidla

Zámek Stránov nebude zahálet ani po prázdninách. Další zábavný den pro celou rodinu se chystá na první zářijovou sobotu. V tento den se na zámku i v podzámčí usadí nepřeberné množství duchů a strašidel. Dětské návštěvníky čeká tajemná stezka s plněním soutěžních úkolů, nafukovací dětské atrakce, diskotéka a spousta zábavných her. Prodejní a jarmareční stánky nabídnou dobroty od uzenářů, sýrařů, cukrářů i pekařů.

Strašidelné prohlídky zámku Stránov proběhnou první zářijovou sobotu

Strašidelnou sobotu na zámku Stránov si můžete užít 6. září od 11 do 16 hodin.



Ze Stránova do muzea Škoda

Od zámku Stránov leží, co by kamenem dohodil, rodiště české škodovky Mladá Boleslav. Cesta autem z Jizerního Vtelna vám zabere zhruba čtvrt hodinky - to už stojí za návštěvu, co říkáte?

Muzeum škoda představuje legendy své značky

V automobilové metropoli se můžete vydat po stopách historie a legend tuzemské automobilky Škoda. Objevovat je můžete na 1 800 m² výstavní plochy stejnojmenného muzea.



Budova je bez bariér a pro zrakově znevýhodněné návštěvníky jsou připraveny speciální hmatové prohlídky s průvodci, které je však lepší objednat předem. Muzeum Škoda můžete navštívit kterýkoliv den od 9 do 17 hodin.



Naučnou stezkou za tím nejlepším z Mladé Boleslavi

O tom, že Mladá Boleslav není jen městem automobilů, se přesvědčíte na tamní naučné stezce, takzvané Metalové cestě s audiovizuálními informačními panely. Objevíte na ní turisticky opomíjená a přec atraktivní místa - mezi nimi třeba Michalovickou putnu, Mladoboleslavský hrad nebo Staroměstské náměstí lemované malebným podloubím.

Na výběr máte dvě turistické trasy: náročnější čtyři kilometry dlouhou nebo kratší variantu pro děti. Výchozí bod je v mladoboleslavském Infocentru nebo na autobusovém nádraží.