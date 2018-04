Už žádné děti v první třídě, rozhodla společnost Malaysia Airlines

Obdrželi jsme velký počet stížností od zákazníků v první třídě, že kvůli pláči dětí nemohou spát, ačkoli za letenku v prestižní sekci letadla zaplatili hodně peněz, zdůvodnil nové opatření výkonný šéf společnosti Azmil Tengku.

Malaysia Airlines už proto nebudou do první třídy svých velkých dopravních letadel instalovat speciální kočárky pro děti ani počítat s místem pro ně.

Klienti, kteří chtějí cestovat s malými dětmi, si budou muset kočárky zarezervovat v byznys nebo ekonomické třídě.

Jumba společnosti Malaysia Airlines létají na pravidelných linkách z Kuala Lumpuru do Sydney, Londýna a Amsterdamu. Už od příštího roku má tyto lety nově posílit Airbus 380. Malaysia Airlines patří podle průzkumu firmy Skytrax k sedmi aerolinkám na světě, které jsou hodnoceny pěti hvězdičkami.

Tlaky na zákaz dětí i v byznys třídě

Nátlak na zákaz dětí ale přichází i od cestujících v byznys třídě. V průzkumu mezi zákazníky britských aerolinek ze začátku tohoto roku vyšlo najevo, že děti v byznys třídě si nepřejí celé dvě třetiny lidí z celkového počtu 1 000 dotázaných.

Aerolinky jako British Airways, Virgin Atlantic i Emirates jsou pod neustálým tlakem, aby zavedly aspoň některé lety bez dětí.

"Bylo by to špatné rozhodnutí, zakázat děti v byznys třídě," řekl k těmto tendencím bývalý ředitel aerolinek Virgin Atlantic Paul Charles. "Jakmile to jednou uděláte, začnete také se zákazem jiných cestujících? Byla by to chyba," uvedl Paul Charles pro britský list Daily Mail.

Zakázali byste malé děti v první nebo byznys třídě v letadlech?