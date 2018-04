Už pomalu začněte balit batoh do kosmu

Nakouknout do vesmíru lze už dnes * Lety do kosmu pro "turisty" nabízí zatím jako jediná společnost Space Adventures. V nabídce uvádí, že cena přípravy budoucího kosmického turisty ve Hvězdném městečku u Moskvy a v Bajkonuru v Kazachstánu přijde na 200.000 dolarů. Za samotný let účtuje 20 milionů dolarů. * Jejích služeb zatím využili tři lidé - americký milionář Dennis Tito, Jihoafričan Mark Shuttleworth a americký milionář a vědec Gregory Olsen. Zálohy prý už zaplatila stovka dalších čekatelů. * Letos Space Adventures oznámila, že hodlá vyslat dva turisty na Měsíc - letenka pro jednoho by měla stát 100 milionů dolarů. * Vesmírnou turistiku povzbudily rekordní lety letounu SpaceShipOne. Britská společnost Virgin chce nabízet lety s ním od roku 2007. Cena bude příznivější - 200.000 dolarů. * Americký hoteliér Robert Bigelow chce instalovat ve vesmíru hotel. Projekční kanceláře už přicházejí s prvními plány. * Jeff Bezos, zakladatel firmy Amazon.com, založil společnost Blue Origin, která má vyvinout technologii na krátké komerční lety do vesmíru. *První příručka pro potenciální vesmírné turisty vyjde v listopadu ve Spojených státech. Vydá ji společnost Space Adventures, která jako první na světě a jediná výlety do kosmu organizuje. Ilustrovaný "Průvodce vesmírného turisty" bude podle firmy společníkem "všech, kteří vždy snili o cestě za hranici možností". Doporučí prý ty nejlepší destinace a nejlepší vesmírná plavidla. Dává také mimo jiné rady, jak přežít krizové situace.