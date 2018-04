Už jste vyzkoušeli pořádně horké Vánoce?

A jako bonus přidávají ty největší předvánoční slevy. To také odlišuje naši předvánoční nákupní horečku od té asijské. U nás ceny letí před Vánoci vzhůru, dárky se budou kupovat tak jako tak, v Asii jsou naopak Vánoce dobou výhodných nákupů s výraznými slevami. U oblečení klidně v řádech desítek procent.

Nonstop prodej

Obchodníci, i jindy s pro nás nadprůměrnou otvírací dobou, vítají před Vánoci zákazníky do svých obchodů až do pozdních nočních hodin. Výjimkou není non stop předvánoční provoz, nebo aspoň ty největší půlnoční výprodeje.

Thajský Bangkok není tak vypulírovaný jako Singapur a ani jeho předvánoční výzdoba není tak dokonalá. Nejvíce světelných řetězů, vánočních stromků a neuvěřitelně kýčovitých dioramat s vánoční tematikou najdeme v centru města okolo Siam Square. I zde se hotely a obchodní domy předhánějí ve výzdobě a opět s asijskou mánií pro vše lesklé, svítivé a co nejvíce barevné.

Luxusní kýč

Luxusní obchodní dům Paragon se sortimentem, který u nás neseženete po celé Praze, natož na jednom místě, pořádá večer hudební představení s fontánou, za kterou "pobíhají“ drátění sobi s hvězdičkami v paroží.

Thajskou předvánoční atmosféru doplňují oslavy králových narozenin, takže vedle vánoční výzdoby trůní obrovské plakáty vyznávající králi lásku, věrnost a přejí mu dlouhý život. I v tomto směru se jednotliví obchodníci předhánějí a vznikají tak poněkud bizarní kompozice.

Celkový obrázek pak dotvářejí moderní buddhistické modlitebny, které si s vánoční výzdobou rozhodně nepřekážejí.

Ochlazení v obchoďáku

Předvánoční procházky po metropolích tropické Asie mají rozhodně něco do sebe. Všude okolo Vánoce a vy se v té vánoční atmosféře procházíte v šortkách a pantoflích.

Pokud vám však bude velké vedro a vysoká vlhkost vzduchu vás začne obtěžovat, stačí vkročit do obchodních domů. Klimatizace nastavená na plný výkon vám rychle připomene, jak je teď asi doma.

V obchodech narazíte i na kompletní sortiment vánočních ingrediencí pro výzdobu domácnosti. Jestliže je ale v obou městech většina zboží levnější než u nás, tak vánoční řetězy, umělé stromečky a další propriety rozhodně levné nejsou. Zboží je určené pro expaty a ty rozhodně penězi šetřit nemusí.

A když už budete uvnitř nekončících a navzájem propojených obchodních domů Singapuru a Bangkoku, můžete si v klidu udělat předvánoční nákupy. Nebudete se muset mačkat jako u nás a navíc můžete hodně ušetřit.

O láci obyčejného textilu se nemá cenu zmiňovat, levněji – a v mnoha případech výrazně – nakoupíte i značkové zboží včetně těch nejprestižnějších značek. Problém může nastat jen u odhadu velikostí.

Rady na nákupy

V mnoha případech se jedná o takzvané asijské velikosti a ty rozhodně nejsou stejné s těmi evropskými. Takže když budete tchýni vybírat kostým v její velikosti L, tak v Asii raději hledejte XL nebo XXL.

I ve velkých obchodních domech můžete narazit na padělky zboží, rozhodně častěji v Bangkoku než v Singapuru, a někdy je budete rozeznávat od originálů jen s velkými obtížemi. Většinou padělky prozradí jen cena, ale ani to nemusí platit absolutně.

Jak v Singapuru, tak i v Bangkoku se rozhodně vyplatí porozhlédnout se po elektronice. Rozdíly v desítkách procent jsou sice již minulostí, ušetřit přesto můžete. Levnější jsou notebooky, počítačové příslušenství, některé mobily, MP3 přehrávače i další zboží.

V Singapuru bohužel v mnoha obchodech chybí cenovky, může se mírně smlouvat, ale výběr to hodně zdržuje. V Bangkoku jsou ceny většinou uvedené, ale i zde to neplatí všude.

Úplným rájem jsou obě metropole při výběru dárkových zbytečností. Tedy dárků, které mají udělat radost, ale nemají žádný praktický význam. Serepetiček najdete všude plno a někdy za přímo fantastické ceny. A navíc můžete mít radost z toho, že takový dárek byste u nás svému blízkému nekoupili.

Exotika za dobrou cenu

Zatím asi mnoho turistů do Asie speciálně za předvánočními nákupy nejezdí. Je to daleko a cesta není levná. Předvánoční čas ale představuje začátek hlavní turistické sezóny ovšem s mnohem nižšími cenami než jaké vám cestovky nabídnou v lednu nebo v únoru, kdy sezóna vrcholí.

Výhodně s německou CK

Samotnou letenku do Bangkoku nebo Singapuru dnes seženete v tomto období i pod 20.000 Kč včetně poplatků. Výhodnější jsou celé zájezdy, které nabízí německé cestovní kanceláře. Thajsko – většinou v kombinaci některé přímořské destinace a Bangkoku – seženete za 14 dnů bez problémů za 22.000 Kč a to včetně všech poplatků.

Tuzemské cestovky začínají na podobných sumách, ale v ceně nejsou zahrnuty taxy a poplatky, které zvednou výslednou cenu o zhruba 6 000 Kč.

S českou cestovkou poletíte sice z Prahy, je ale otázkou, zda se to vyplatí, protože třeba do Mnichova, odkud se z Německa do Asie často létá, seženete zpáteční letenku už za 3 000 Kč včetně poplatků, vlak a autobus pak stojí polovinu této částky. A navíc z Německa pak poletíte opravdovým dálkovým letadlem s odpovídajícím servisem. Přímo z Prahy létají pouze chartery, s kterými se jinak létá do Středomoří.

Zkombinujte si dovolenou na míru

Singapur cestovní kanceláře nabízejí jak v kombinaci z Thajskem, tak třeba s Bali nebo destinacemi v Malajsii. V některých případech pak můžete nakupovat i v metropolích Perského zálivu. Některé letecké společnosti létají přes tamní huby a cestovní kanceláře vám zprostředkují poměrně levné přerušení cesty.