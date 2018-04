Už jste viděli bílou duhu? Výjimečné fotky ze severního pólu

"Nejprve to vypadalo jako zvláštní oblak, ale jak jsme se blížili, bylo jasné, že je to celistvá duha, ale bílá," uvedl 51letý muž z Ruska, který se plavil na severní pól z Murmanska na atomovém ledoborci 50 years of Victory.

Snímky, které Dobson pořídil letos 28. července, nyní kolují na internetu. Bylo kolem půlnoci, ale vzhledem k této roční době, kdy na severním pólu slunce za obzor po celý den nezapadá, bylo stále ještě dost světla.

Bílou duhu spatřilo asi dalších 20 polárníků z Ruska, Kanady a Švédska. Zajímavé bylo, že duha zůstala na obloze víc než dva týdny.

Bílá duha na severním pólu

Podle Wikipedie se termínem bílá duha označuje duha, která má jen minimálně rozlišené jednotlivé barvy, takže vypadá jako bílý oblouk. Vzniká buď při dešti s kapkami různých velikostí, nebo lomem světla v mikroskopických kapičkách mlhy (tzv. mlžná duha).

Bílá duha je sice ojedinělý jev, ale během staletí byla už zachycena a zmapována mnohokrát. Obvykle je to ale otázka dne; v tomto případě je podle odborníků výjimečné, že vydržela na jednom místě tak dlouho, napsal server weeklyworldnews.com.