Už jste běželi The Marathon of Hope Terryho Foxe?

Nezbývalo nic jiného, než ji dva inče pod kolenem amputovat a nahradit protetickou nohou. Noc před operací četl Terry v novinách o člověku, který se přes stejnou operaci zúčastnil maratonského běhu v New Yorku jako závodník. Přesně stejná situace, v jaké se nacházel Terry. A nevzdal se. Také tento pacient přišel o nohu, protože byl sužován rakovinou. To ale ještě náš mladý postižený netušil, že později se právě tato choroba stane silnou motivací jeho životního rozhodnutí a úsilí. O tři roky později, inspirovaný úsilím tehdejšího neznámého z novin, začíná vlastní běh křížem krážem Kanadou se svou umělou nohou. Běh nazval The Marathon of Hope a jeho smyslem bylo vybudit lidi po celé zemi ke sbírce peněz, které by sloužily výzkumu této smrtonosné choroby.

Vyprovázen malými fanfárami zahájil Terry svůj běh naděje12. dubna 1980 v St. John`s

v provincii Newfoundland. S velikou námahou, ale s nesmírným entuziasmem denně

uběhl 43 km napříč provinciemi Quebeck a Ontário. Prvního září, po 143 dnech běhu, kdy měl na svém kontě již 5 375 kilometrů, byl vyzván, aby své úsilí v zájmu vlastního nevalného zdraví ukončil. Rakovina totiž rapidně stoupala k plicím. Terry se však i při vědomí osudové hrůznosti onemocnění nevzdával a v běhu pokračoval. Druhého února 1981 měl na kontě běhu naděje už přes 24 miliónů dolarů. Zemřel 28. června1981 ve svých dvaadvaceti letech. Mladý Terry byl už mrtev, jeho odkaz se teprve začal probouzet k životu. Krátce před jeho smrtí mu kamarádi sdělili, že jím započatý The Marathon of Hope bude na jeho počest přejmenovaný na The Terry Fox Run a bude organizován každoročně po celé zemi.

Už prvního Běhu Terryho Foxe , uspořádaného rok po smrti mladého běžce, se zúčastnilo 300 tisíc běžců a sbírka po celé Kanadě přinesla 3,5 miliónu dolarů. V loňském roce se The Terry Fox Run zúčastnilo l.5 mil. lidí ve více než 52 zemích světa. Výtěžek ve prospěch výzkumu onemocnění rakovinou činil 17.9 mil. dolarů.

Každým rokem se desítky tisíc dobrovolníků zúčastnuje organizačních příprav tohoto maratonu naděje, který se koná na 5400 místech celého světa. Zúčastňují se ho mj. i Spojené arabské emiráty, Jižní Afrika, Bangladéš, Chile, Brazílie, Čína, Bosna, Kuba, Indie, Japonsko, Turecko, Vietnam, Singapur, Venezuela. V tento jediný den se vybere na celém světě mnohem více peněz na výzkum onemocnění rakovinou, nežli průběžně po celý rok. Jen pro zajímavost, k dnešnímu datu bylo na výzkum rakoviny na celém světě takto nashromážděno na 250 miliónů dolarů.

V Kanadě se obvykle tento maraton koná v září, o druhé neděli po svátku práce, což letos připadlo na 17. září. Vysoce humanistické úsilí mladého Terryho Kanaďany už od prvopočátku fascinovalo a dodnes k němu chovají velkou úctu. Terry už nežije, ale jeho

skálopevné přesvědčení znají lidé nejen v jeho domovině. Vyjádřil je přibližně těmito slovy: „Přál bych si, aby si lidé uvědomili, že všechny sny jsou splnitelné, pokud se o to pokusí a pokud se budou opravdu snažit...“ Tedy na shledanou v přístím roce v neděli 16. září. Kdekoliv.

Své čtenáře z kanadského Ontária srdečně zdraví a přéjemnou osobní pohodu přejí Věra a Petr Kohoutovi. Chcete-li nám psát: petrvera@home.com