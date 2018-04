Už jsme výš než před dvěma lety, hlásí Češi z K2

Výprava se snaží využít vlnu slušného počasí. "Ještě dnes by mělo být dobře, potom by mělo zhruba týden zase sněžit. Doufáme, že to nebude stejné jako před dvěma lety," věří Uher. Expedice tehdy zůstala na mnoho dní uvězněná v základním táboře.



Roman, Kamil - jde se makat



Cesta vzhůru je vyčerpávající především kvůli velkému množství sněhu, který se drží i na velmi příkrých partiích hory. "Cesta do trojky byla hrozná dřina. Místy jsme se bořili po pás do těžkého čerstvého sněhu. Šlo to hodně pomalu, navíc jsme se pohybovali v lavinézním terénu," popisuje Uher.



Lavinový žlab nad 2C



Aby byl výstup co nejbezpečnější, začíná den ve stěně hodně brzy ráno. "Budík řinčí kolem čtvrté hodiny. Hodinu a půl potom trvá, než se na vařičích rozpustí dost sněhu, abychom měli na celý den dost čaje. Bez něj by to nešlo," líčí Uher s tím, že v sedmitisícové výšce toho člověk moc nesní. "Prostě tam nechutná, ale něco do sebe musíme vždycky dostat."