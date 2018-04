Uvnitř sopky na Islandu v hloubce 120 metrů. Exkluzivní video

Napadlo vás někdy, jak to asi vypadá uvnitř sopky? Na Islandu máte až do 20. srpna jedinečnou příležitost se do jednoho vulkánu podívat. Unikátní exkurzi do nitra sopky Thrihnukagigur nabízí místní cestovní kancelář 3H Travel.