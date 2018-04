UV tužka čisticí vodu a ultralehká bunda. 15 nejlepších dárků pro tuláky

Test na lymskou boreliózu

Lymská borelióza (LB), nejčastěji přenášená klíšťaty, se v posledních letech vyskytuje stále častěji. Klíšťata tak představují jedno z největších nebezpečí, které na nás v našich lesích číhá. Holandská firma Care Plus představila speciální osobní testovací sadu, s jejíž pomocí během několika minut zjistíte, zda je klíště, které si vytáhnete, infikováno LB.

Test na jedno použití je schválen Světovou zdravotnickou organizací (WHO), takže na základě výsledku může lékař rovnou nasadit léčbu a předejít nepříjemným komplikacím způsobeným pozdní diagnózou.

Orientační cena: 250 Kč

Opravdový flís

Icebreaker opět posunul hranice merino vlny. Pro letošní tuhou zimu připravil nejteplejší flísku na trhu Realfleece vyrobenou ze 100% merina. Merino mnohem lépe reguluje tělesnou teplotu, je odolné vůči UV záření a díky obsahu keratinu nesmrdí ani po několika dnech nošení. Vnitřní stranu tvoří froté osnova s česanou vrchní vrstvou. Vnější strana má žerzejovou úpravu, částečně odolnou proti oděru a žmolkování. Tuto univerzální flísku oceníte jako izolační vrstvu pro méně aerobní aktivity, ale ostudu v ní neuděláte ani při každodenním nošení po městě.

Orientační cena: od 3 999 Kč

UV filtrační tužka na vodu



Filtrace na principu UV záření účinně zničí 99,9 % bakterií, virů a prvoků, tedy víc, než vyžaduje US Environmental Protection Agency na mikrobiologické čistotu čističek vody. Steripen tak přináší revoluci v čistění a dezinfekci vody. Model Adventurer vyčistí jeden litr za 90 sekund a má životnost 8 000 litrů. Je to nejmenší filtrace na vodu na trhu. Díky své skladnosti ji můžete nosit např. na opasku a mít tak jistotu, že v každém okamžiku budete mít k dispozici pitnou vodu.

Orientační cena: od 1 990 Kč

UV filtrační tužka na vodu

Hybridní rukavice



Šikovné rukavice Convertible glove od amerického Marmotu sice nepřinášejí zásadní inovativní novinku, ale jsou bezesporu velmi praktické. Ocení je každý, kdo v přírodě fotografuje, studuje GPS navigaci nebo potřebuje cit v prstech. Odklopná část drží po odklopení spolehlivě díky magnetu. Materiál Gore Windstopper Fleece je 100% větruodolný a velmi výhřevný. V namáhaných místech v oblasti dlaní jsou rukavice vyztužené kůží.

Orientační cena: 1 190 Kč

Kompaktní hrnce



Americká firma GSI Outdoors přináší zcela nový pohled na outdoorové vaření. Cenami ověnčený (Editors choice – Backpaper & Outdoor magazine) set Pinacle dualist na vaření obsahuje 13 dílů od hrnců přes misky až po dřez. Vtip tohoto nádobí spočívá v tom, že se celé složí do 1.8 l hrnce a tudíž zabere minimum místa. Další zajímavým produktem jsou outdoorové šroubovací skleničky na víno z nerezu, z kterých si můžete připít po zdolání vrcholku hory.

Orientační cena: od 1890 Kč a 199 Kč

Péřové bačkůrky



Nohy v teple jsou požadavkem snad každé ženy a tak nejen pro ně vytvořil The North Face péřové pantofle NSE Tent Mule. Botičky jsou plněny husím peřím, které zaručuje maximální hřejivost a podporuje skvělou skladnost v zavazadle. Díky gumové podrážce v nich můžete ráno dojít čerstvě napadaným sněhem pro noviny nebo křupavé rohlíky.

Orientační cena: 791 Kč

Bivakovací vak

Nezbytná součást, kterou by měl mít v batohu každý, kdo vyráží na delší túry v horách. Při nepříznivém počasí nebo když ztratíte cestu poslouží jako dočasný úkryt. Pieps Bivi Double je určen pro dvě osoby a váží neuvěřitelných 460 g. Díky kompresnímu obalu nezabere příliš místa a ve složeném stavu jej lze využít i jako podložku pod zadek. Vak je z odolného Ripstop-Nylonu se speciální vnitřní úpravou Thermo light, která zabraňuje úniku tepla. Na vnějším lemu jsou speciální kevlarová očka, která umožňují sestavit z vaku "sáně" pro transport raněného.

Orientační cena: od 1 490 Kč

Cestovní organizér



Speciální síťová pouzdra Zip Pack od firmy Deuter jsou určena pro uložení oblečení do cestovního zavazadla. Pouzdra se vyrábějí ve čtyřech velikostech pro různé druhy oblečení. Vhodné jsou zejména pro košile, které se díky nim v tašce nebo batohu nezmačkají. Při cestování oceníte možnost uspořádání a snadnou manipulaci, která zabrání chaosu.

Orientační cena: od 168 Kč

Ochrana dva v jednom



Správná péče o membránové oblečení prodlužuje nejen jeho odolnost vůči dešti, ale především i jeho životnost až o několik let. 2in1 cleaner od anglické firmy Granger's usnadňuje péči o oděv, protože při jednom praní oděv vyčistí a současně naimpregnuje. Jako jeden z mála prostředků aktivně funguje už při praní při 30°C a jeho kvalitu potvrzují prestižní ocenění v outdoorových magazínech.

Orientační cena: 279 Kč

Ultralehká bunda



Primaloftové bundy jsou hitem posledních let. Je to zajímavá alternativa ke klasickému peří, které však předčí výrazně nižší hmotností. Typické vlastnosti peří, skladnost a výhřevnost, doplňuje snadná údržby a praní v pračce. "Primaloftka" je ideální záložní bunda na celoroční použití, o které v batohu ani nebudete vědět. Millet Belay Device Jacket váží 485 g a navíc přináší svou cenou primaloftovou revoluci do našich obchodů.

Orientační cena: 3 333 Kč

Multifunkční čelovka



Kolekce kapesních čelovek od Black Diamond se vyznačuje vysokou svítivostí a nízkou hmotností. Model Sprinter však nabízí o něco víc. Čelovka váží včetně nabíjecího zdroje 100 g, svítivost dosahuje 68 lumenů a doba svícení je až 64 hodin. V zadní části zdroje je navíc nezávislé červené světlo, čímž čelovka dostává mnohem širší rozsah použití od nočních pochodů po silnici až po cyklistiku. Pro výše zmíněné funkce byla oceněna nejprestižnější evropskou cenou Outdoor Friedrichshafen – Industry Award 2010.

Orientační cena: od 590 Kč

Chameleonský batůžek



Baťůžek nebo ledvinka? Obojí. Deuter Wizard se promění z baťůžku na ledvinku a naopak během okamžiku. V mrazivém ránu vyrazíte nalehko s ledvinkou a v poledne, když se oteplí, si do baťůžku odložíte třeba bundu. Ideální pro cestování, kdy oceníte minimální skladnost a váhu 220 g. Při delším pochodu si pak oblíbíte vypolstrovaný zádový systém a dvě boční kapsy na láhve s vodou.

Orientační cena: 531 Kč

Vychytaná čepice



Millet WDS composit beanie je vychytaná čepice pro všechny sportovní aktivity. V oblasti čela je ušita z materiálu Gore Winstopper, který neprofoukne a skvěle odvádí pot. V oblasti temene je použit Polartec thermal s excelentními tepelnými vlastnostmi. Čepice má zajímavý design, s kterým rozvíříte městskou nudu.

Orientační cena: 447 Kč

Praktická kořenka



Pokud máte špatné zkušenosti s vysypaným pepřem nebo vlhkou solí při kempování, pak je tu pro vás praktická kořenka Spiceboy od švédské firmy Light My Fire. Vodě a mrazu odolná kořenka pojme tři druhy koření. Vhodná je rovněž pro uložení léků. Díky vzduchotěsnosti ji nikdy neutopíte.

Orientační cena: 149 Kč

Minivařič

Eta Solo od legendární švédské firmy Primus je jeden z nejkompaktnějších vařičů s hrncem na trhu (365 g). Jeho hlavní předností je skladnost: vařič včetně kartuše uložíte do hrnce o objemu 0.9 l. Díky patentovanému krytu plamene lze vařit v silném větru nebo dešti. Vysoký výkon 1 500 W a nízká spotřeba paliva z něho dělá ideálního společníka pro outdoorového kuchaře.

Orientační cena: 2 595 Kč