Útok na vrchol K2 plánujeme na konec týdne

1) Samozřejmě jako všichni Vám přeji hodně štesti nahoru i dolu. Zajímalo by

mě jaká je teplota zhruba na vrcholu a jak je to s focením na vrcholu

vrcholového družstva. Nesou foťák všichni? Co je to za foťák a jestli je

nějak upraven pro nízké teploty? Vim, že to je hloupý dotaz, když jde o

život, ale vždycky mě to zajímalo. Držím palce Marek Hrabák

Všichni jdou na vrchol s fotoaparátem. Na výstupu jsou ale také tři kamery. Tak například Josef Šimůnek má s sebou Sony (zapůjčeno od ElviaPro Praha) s video čipem, který si při výstupu připne na helmu a pořídí záběry prakticky identické s pohledem samotného lezce. Ostatní mají aparáty Canon nebo Olympus. Žádný z aparátů není zvlášť upravován na provoz v extrémních podmínkách. Nicméně stejně jako všechny přístroje s bateriemi je třeba mít je kvůli teplu v noci ve spacáku a při výstupu co nejtěsněji u těla. S přesným zacházením je také trochu potíž, protože to je možné jen bez rukavic a cit v prstech je třeba už po půlminutě pryč.

2) Pánové a dámo. Máte můj obdiv. Přeji pěkné počasí. Před týdnem jsem si zkusila procházku po hřebeni Skalnatého sedla v tatrách. Měla jsem co dělat abych se vůbec udržela, nespadla, nezbláznila a neudusila (astma). Jak se Vám tam dýchá? To musí být strašný ve výšce 7.900 metrů. A je tam opravdu ticho ?

Díky moc za odpověď. Blažena Hejnová

Pokud nefouká vítr, což je hodně vzácné, je ve výšce kolem osmi kilometrů skutečně ticho. Jakmile se ale rozfouká - a v těchto výškách vítr nebývá žádný troškař - to pořádně hučí. A když začnou jezdit i laviny...



3) Pěkné snímečky a všem hodně zdravíčka pod K2. Hodně zdravíčka a pohody

a jeden dotázek: Nemáte tam náhodou vysílačku z SSB provozem na 11m

pásmu, že by jsme se pokusili navázat spojení sem do české republiky a tak sdělit i aktualní stav vaší nálady ?? Ještě jednou mnoho pohody a věřím že něco sebou máte !!!Napište jestli je to možné uskutečnit a v kolik na jakém kmitočtu by jste mohli být!!! S pozdravem Rhodan

Bohužel nemáme v BC žádnou vysílačku, která by se dokázala kontaktovat s Evropou. Máme k dispozici jen stanice na komunikaci mezi výškovými tábory a BC. Navíc je musíme dost draze dobíjet motorovou elektrocentrálou, pro níž sem benzin dokáže dorazit tak jako všechno - zas jen na zádech nosiče. Nicméně na kontakt s ČR a s KÝMKOLIV !!! jsme připraveni díky satelitnímu telefonu 00873-762560045 denně 9-10 a 16-17hod. českého času. Jen upozorňuji, že minuta tohoto spojení stojí volajícího cca 150 Kč. Ovšem potěšení, které vyvolá každý palcedržící telefonát, se penězi tady ve výšce 5200m na severu Pákistánu pro osm Čechů a jednuČešku vyvážit nedá.



4) Važení horolezci, nejdříve bych Vám chtěl popřát hodně úspěchů při čestě na vrchol K2, ale i hodně štěstí při návratu z této hory. Chtěl bych se zeptat zda budete používat při výstupu kyslík a kolik se vás chystá nahoru a jestli máte stanovenou nějakou dobu, po které, když se nedostanete až na vrchol, tak se vrátíte dolů. A dále bych rád věděl, jaké máte zkušenosti při lezení po 8000 horách (kolik jste jich už zvládli)?

Pro všechny výstupy skupiny Himalaya 8000 platí jedna zásada: kyslík je jen pro zdravotnické, resp. záchrané účely. Všechny výstupy, které tito lidé provedli, byly bez použití kyslíkových lahví. To proto, že použití kyslíku "snižuje" vrchol dosažené hory subjektivně o cca 2000m a to přirozeně odebírá sportovní hodnotu podaného výkonu. Takže narovinu: kyslíkové láhve tady pod K2 máme 4, ale zůstávají v základním táboře a o jejich nasazení rozhodne lékař!



1993 Ch-Oyu (vrchol), 1994 Dhaulagiri, 1995 Shisha-Pangma (vrchol), 1996 Manaslu, 1998 Makalu (vrchol), ve stejný rok Radek Jaroš Mt. Everest (vrhol), 1999 Lhotse (vrchol), 2000 Kangchenjunga



Expedici tvoří sedm horolezců a taktika vychází ze zásady dát každému šanci na vršek. Faktem také je, že dva ze sedmi, Petr Mašek a Míra Caban, nemají s osmitisícovým vrcholem žádnou zkušenost. Nicméně kempy by měly být budovány tak, aby maximálně ve dvou vlnách dostal každý alespoň jednu příležitost vyrazit ze čtyřky vzhůru. Podle předpovědi počasí - buďme realisty - dostane každý ale právě jen tu jednu šanci.



Útok na vrchol předpokládáme na 4. a 5. srpna. Na tyto dny máme předpověď, že v nejvyšších partiích K2 bude -20 až -22 stupňů Celsia. Ovšem je třeba počítat s větrem, který je předpokládán 11-14m/sec, takže výsledný tepelný efekt bude asi tak cca -35 st.C. Zima ale není tím nejhorším při dobývání vrcholů osmitisícovek. Skutečným problémem je málo kyslíku ve vzduchu - řekněme, že v českých horách je 100% kyslíku - na vrcholu K2 je ho už jen 30%. Takže i skvěle aklimatizovaný a fyzicky výborně disponovaný lezec musí počítat s výstupem z 7900m (výškový kemp4) do 8611m (vrchol K2) s nějakými 12-15ti hodinami výstupu. Jen výstupu! Cesta dolů zabere další 3-4 hodiny další.