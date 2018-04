Utajené vodopády na vás nepočkají!

MŮŽE SE HODIT Jak se sem dostat 1) vodopád Dírka

autem k Darovanskému Dvoru poblíž obce Darová a odtud podél mapy k vodopádu (cca 500 m) anebo vlakem do zastávky Sedlecko (trať Chrást u Plzně – Radnice) a odtud po červené značce podél Berounky k lokalitě Dírka (cca 3,5 km). 2) Peklo u Plas

autem nebo vlakem (trať plzeň – Žatec) do Plas, odtud po modré značce. 3) Údolí Střely

vlakem nebo autem do Plas anebo k železniční zastávce Mladotice, odtud po zelené turistické značce podél řeky (celkem 7 km). 4) Odlezelské jezero

Autem do vesnice Odlezly anebo vlakem do zastávky Potvorov (trať Plzeň – Žatec), odtud po neznačených cestách necelý 1 km k jezeru. Mapy 1 : 50 000 KČT č. 30, Povodí Střely

1 : 50 000 KČT č. 31, Plzeňsko

1 : 50 000 KČT č. 34, Brdy a Rokycansko