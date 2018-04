Úštěk: severočeské město, které zná celý svět

Může se hodit TIP iDNES:

Pod městečkem se rozbíhá složitý labyrint propojených sklepení, chodeb a skladišť. Část upraveného podzemí je možné navštívit po domluvě na Městském úřadu. Co navštívit?

Interiér úštěcké synagogy (včetně zázemí) je veřejně přístupný od dubna do října (neděle – pátek, 10 až 17 hod), ihned vedle ní se nachází malé muzeum pohlednic.

Na okraji města si lze prohlédnout židovský hřbitov. V centru Úštěku je pro návštěvníky připraven skvělý informační systém – směrovky, panely, rozcestníky. Historie Úštěku

Nejstarší zmínka o městě pochází z poloviny 11. století, datum prvního osídlení pískovcového ostrohu však určitě bude daleko starší. Městská práva Úštěk získal v 2. půli 14. století. Následující dynamický rozvoj (mimo jiné proslulého jako centrum obchodu s chmelem) ukončilo povstání českých stavů a třicetiletá válka. Díky svému obzvláště zachovanému historickému jádru byl Úštěk roku 1980 prohlášen městskou památkovou rezervací. Historie Hrádku - Helfenburku

Původně skalní hrad byl založen v 1. polovině 14. století, záhy přešel do správy pražského arcibiskupství, do šlechtických rukou se dostal po husitských válkách. Počátkem 17. stol vyhořel. Hranolová věž byla romanticky upravena během 2. půle 19. století. Vyhlídková věž s lapidáriem je přístupná každou sobotu (8 – 16) a neděli (8 – 14), během letních prázdnin i častěji. Výši vstupného si stanovujete sami, k dispozici pamětní razítko. Jak se tam dostat

Přímé vlakové spojení má Úštěk s Českou Lípou a Lovosicemi (Litoměřicemi), autobusové s Ústím nad Labem. Pro automobilovou dopravu je vhodné též využít komunikací ze zmíněných měst.

Jak na Hrádek - motoristům doporučuju pokračovat z Úštěku silnicí ve směru k obci Ostré, přibližně 500 m před ní se po levé straně vozovky nalézá parkoviště. Od něj vychází červeně značený okruh místního značení, který ve své trase zahrnuje i Hrádek (přímý přístup z pravého okraje komunikace, asi 2 km chůze). Letní koupání

Bezprostředně na okraji městečka se leskne hladina rybníku Chmelař, za horkých dnů vhodná k vodnímu dovádění a slunění na písčité pláži. Okolí

Kolem Úštěku je rozeseto bezpočet dalších velmi zajímavých cílů, např. soubor barokních kaplí s Božím hrobem (severně od Ostrého). Z někdejšího poutního místa se otevírají daleké výhledy. Poblíž Úštěku lze obdivovat zákoutí starobylého městečka Levín, dnes podhorské vsi o necelé stovce obyvatel. Dále je možné si vybrat z několika ostatních hradních zřícenin, nelze nezmínit ani známý zámek v Ploskovicích. Severozápadně nad městem se zdvíhají vyhaslé vulkány CHKO České středohoří, na straně vycházejícího slunce se skrývají pískovcové rokle CHKO Kokořínsko. Užitečné weby

www.mesto-ustek.cz