Ústecko plánuje zjednodušenou dopravu

Lidé by tak mohli používat čipové karty, které by platily v linkových autobusech, městské dopravě i na železnici.

Dokonalejší návaznost spojů

Systém počítá také s lepším propojením jednotlivých druhů dopravy. Už by se tedy nemělo stávat, že ve stejných časech jezdí na téže trase tři dotovaní dopravci, přičemž jejich spoje na sebe nenavazují.

Hejtman Jiří Šulc poznamenává: "O integrovaný systém mají přitom zájem samotní dopravci. Nejsilnější dopravci říkají, že by to dělali sami. My ale do systému chceme zapojit i dopravní podniky okresních měst."



Jeho zástupce Foldyna dodává: "V budoucnu by mohla vzniknout i obchodní společnost, která by dostala peníze na zjištění spojů na jednotlivých trasách. Do budoucna by mohl vzniknout i krajský dopravní podnik, který by například převzal regionální tratě."

Plánuje se, že nový systém se bude zavádět na začátku roku 2004, plně fungovat by mohl od roku 2006.