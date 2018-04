USS Lexington: za války noční můra Japonců, dnes magnet turistů

Kdy ji navštívit

USS Lexington je přístupný denně od 9 hod., od června do srpna do 18 hod., v ostatních měsících do 17 hod. Zavřeno na Den díkůvzdání (čtvrtý čtvrtek v listopadu) a 25. 12.

Vstupné dospělí 13,95 dolaru, děti od 4 do 12 let 8,95 dolaru. Simulátor stíhačky 4 dolary.

Lexington kotví v downtownu u Corpus Christi Beach.

Proč se jmenuje Lexington

USS Lexington je již pátou válečnou lodí tohoto jména v americké historii. Jméno se používá na památku bitvy u Lexingtonu v Massachusetts v roce 1775 za války o nezávislost.

Užitečný web

usslexington.com - vše o válečné lodi včetně virtuální prohlídky