USA přitvrzují vízovou politiku

Podle Úřadu pro imigraci a naturalizaci (INS) se zájemci o studium, kteří už v USA pobývají na turistická víza, budou muset vrátit do svých domovských zemí a tam o studentská víza požádat.

Až dosud cizí státní příslušníci často zahajovali studium ve Spojených státech s pouhými turistickými vízy a studijní povolení si vyřizovali až v průběhu školní docházky. Právě v této oblasti však spatřují americké bezpečnostní orgány největší nebezpečí proniknutí teroristů do země. Tímto způsobem totiž získali povolení ke studiu i teroristé, kteří loni zaútočili s letadly v New Yorku.

Chystaná omezení by mohla postihnout asi čtvrtinu z deseti milionů cizinců, kteří přicestovali do USA v roce 2000. Údaj o návštěvnosti za loňský rok ještě není k dispozici. Tři čtvrtiny návštěvníků totiž strávily v USA dobu kratší než jeden měsíc.

Turistické vízum pouze na měsíc

INS zároveň potvrdil, že podal zákonodárcům návrh na výrazné zkrácení platnosti turistických a obchodních víz. Místo dosavadní maximální délky v trvání šesti měsíců by napříště měl být vstup cizincům do USA za účelem turistiky a obchodu povolen nanejvýš na jeden měsíc.

Pro případnou žádost o prodloužení platnosti víza budou muset návštěvníci uvést a dokázat pádné důvody. Prodloužení pak bude možné maximálně o šest měsíců, zatímco dosud to byl jeden rok.

Imigrační úřad pod palbou kritiky

Imigrační úřad je od 11. září pod velkým tlakem politiků i veřejnosti a je nepřímo obviňován z toho, že nedokázal udržet pořádek a přehled v registraci cizinců v USA a zejména že nezabránil příchodu potenciálních teroristů do země. Řada hlasů volala dokonce po zrušení tohoto úřadu.

Pozorovatelé se však shodují v tom, že úloha úřadu je komplikována konfliktními úkoly, které má plnit: na jedné straně usnadňovat přistěhovalcům a návštěvníkům vstup do země a pobyt v ní, na straně druhé pak bránit vstupu těch, kdo by se chtěli dostat do země ilegálně nebo pro ni mohli být ohrožením.

Přesto se vůči navrženému zkrácení platnosti turistických víz ozvaly četné odmítavé hlasy, především z oblasti cestovního ruchu.



"Kdykoli zpřísňujeme existující nebo vztyčujeme nové bariéry pro vstup cizinců do naší země, dáváme jim podnět k návštěvě jiného místa," reaguje například Elise Wanderová z Americké asociace cestovního průmyslu.