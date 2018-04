Povolení nožů do letadel rozděluje USA. Je to riskantní, tvrdí znalci

Americký Úřad pro bezpečnost v dopravě (TSA) ve středu oznámil, že od 25. dubna si cestující mohou na palubu letadla vzít nože do délky šesti centimetrů a šířky 1,25 centimetru. Kromě kapesních nožíků se částečně povolilo i sportovní vybavení, jako např. hokejky, tága na kulečník nebo lyžařské hůlky.

Názory expertů se různí

Podle poradce Douglase Lairda, který dříve pracoval jako šéf bezpečnosti pro Northwest Airlines a také pro Tajnou službu Spojených států, je to v pořádku, protože s kapesními noži nebyly žádné problémy ani v minulosti, před 11. zářím 2001. "Domnívám se, že to není žádná hrozba. Je to prostě jen otázka zdravého rozumu. Přece tady nemluvíme o žádných mačetách," řekl expert pro list USA Today.

Někteří další experti však novou benevolenci považují za velmi riskantní. Glenn Winn, asistent z Univerzity Jižní Kalifornie, který byl léta šéfem bezpečnosti leteckých společností United i Northwest, rozhodnutí TSA označil za chybu. Řekl, že teroristé použili 11. září obyčejný odlamovací řezák, aby ovládli ten den letadlo, a mohou si najít způsob, jak malé nože použít znovu. "Šokuje mě, co TSA dělá. Nevím, na základě čeho se takto rozhodli. Problémy na Středním východě se rozhodně nezmenšují," uvedl.

Odlamovací nože, žiletky i nože s pevnou čepelí každopádně zůstávají na seznamu zakázaných.

Nože na palubě nechceme, volá palubní personál i pojišťovny

Proti povolení nožů na palubě ostře vystoupilo i sdružení leteckého personálu, zastupující 90 tisíc zaměstnanců. Nové opatření podle nich ohrožuje jak pasažéry, tak i palubní zaměstnance mimo kokpit.

K protestu se připojily i některé pojišťovací společnosti. "Domníváme se, že tento krok je špatný. Rozhodně to není nic, co by bylo v zájmu cestujících i posádky v leteckém průmyslu," prohlásil Joe Strickland, šéf sekce letecké dopravy v USA společnosti Allianz Global Corporate&Specialty pro deník USA Today.

Nová zmírněná pravidla o nožích a golfových holích do letadla jen vyšlou signál, že bezpečnost v letadlech je od nynějška slabší, zdůraznil Glenn Winn.

Sladění mezinárodních pravidel

Cílem zrušení zákazu malých nožů a povolení sportovního vybavení na palubách letadel je podle mluvčího TSA zejména sladění amerických pravidel s těmi mezinárodními i usnadnění života cestujícím.

Evropská unie povolila kapesní nožíky již od dubna 2010. Někdy však některé státy, např. Británie, přesto zavádějí svoje vnitřní opatření, kterými se řídí, např. v souvislosti s momentálními bezpečnostními riziky, uvedl pro iDNES.cz Vítězslav Kulawiec, vedoucí oddělení ochrany civilního letectví ministerstva dopravy. A konečné rozhodnutí, jestli si nakonec na palubu nůž odnesete, je pak stejně na bezpečnostní kontrole. Pokud ona vyhodnotí, že váš nůž, přestože splňuje kritéria, představuje riziko, tak se s ním stejně rozloučíte.

"Stalo se mi, že můj švýcarský nožík prošel všechny možné kontroly na letištích v Evropě, navíc je to nůž, který se běžně prodává na švýcarských letištích v bezcelních obchodech, takže se počítá s tím, že si ho berete do letadla. Přesto mi ho před dvěma lety v Amsterdamu zabavili. Změřili ho a řekli, že má o dva milimetry víc nad limit šesti centimetrů," uvedl jeden zaměstnanec z českého Úřadu civilního letectví.

