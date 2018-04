Uragán Debby ohrožuje další karibské ostrovy

Debby zatím patří k menším uragánům, protože jeho větry dosahují v podstatě spodní hranice stanovené pro uragány - 120 kilometrů v hodině. Přesto dnes živel způsobil menší škody mj. na ostrovech Antigua a Anguilla. Pak se obrátila na sever k hustě obydlenému Portoriku, přičemž ohrožuje i Dominikánskou republiku, kde by případné škody mohly být větší.Americké Panenské ostrovy vyhlásily dnes zákaz vycházení a požádaly o federální pomoc. Rovněž otevřely nouzová přístřeší pro případně postižené. Částečně byla uzavřena místní velká ropná rafinérie a její vedení zvažuje uzavření úplné. Letecké společnosti zrušily lety, lodní společnosti odklonily dráhy svých plavidel, školy a banky zůstaly uzavřeny, obchodníci zatloukali okna svých krámků.Pohotovost dnes vyhlásily také kubánské provincie Holguín, Las Tunas a Guantánamo na východě ostrova. Úřady vyzvaly obyvatele především v pobřežních oblastech, aby si zajistily majetek a připravily se na případný průlet bouře.Varování vydaly také úřady na ostrovech Turks and Caicos, jihovýchodní části Baham a severním Haiti.Podle meteorologů je zatím předčasné odhadovat, jakou hrozbu Debby představuje pro americkou pevninu. "Oko uragánu se zřejmě v pátek ráno přiblíží k Floridě. Pokud si zachová náš směr, ve středu a ve čtvrtek se budeme muset připravit," řekl ředitel národního střediska pro hurikány v Miami Max Mayfield.Debby zřejmě přelétne těsně u severního pobřeží čtyřmiliónového Portorika, avšak její větry dosáhnou asi rychlosti "jen" tropické bouře. Ačkoliv podle Mayfielda nejsilnější část Debby (v její severovýchodní části) by měla zůstat nad širým mořem, úřady varují obyvatele před možností záplav a sesuvů půdy.Odpoledne se oko hurikánu přehnalo nad britskými Panenskými ostrovy a pohybovalo se západo-severozápadním směrem.V severní části Atlantického oceánu dosud přežívá uragán Alberto, zatím rekordně dlouho trvající tropická bouře, která se vytvořila již 4. srpna. Odpoledne se uragán nacházel 765 kilometrů východně od Cape Race na Newfoundlandu a pohyboval se severo-severovýchodně rychlostí 32 kilometrů v hodině.