Ryanair létá s minimem paliva. Úřady vyšetřují ohrožení bezpečnosti

Kauze se podrobně věnuje server Travel britského deníku Telegraph.

Úřadům se nezdá poslední série incidentů, které se letadlům irské aerolinky přihodily v posledních týdnech na území Španělska. Minulou neděli byl pravidelný let Ryanairu z Paříže na Tenerife odkloněn kvůli technické závadě do Madridu. V sobotu byl let Ryanairu odkloněn kvůli selhání motoru na letiště El Prat v Barceloně. Smolným dnem byl pak 26. červenec, kdy rovnou tři letadla Ryanairu musela nouzově přistát ve Valencii poté, co téměř vyčerpala minimální povinné zásoby paliva.

Příslušné regule EU přitom nařizují, aby komerční letadlo mělo na palubě takové zásoby paliva, aby se bylo schopno vypořádat se i s mimořádnými situacemi, jako je například odklon letu na jiné letiště či neočekávaná zpoždění.

Irské Ministerstvo dopravy, cestovního ruchu a sportu společně se španělským Ministerstvem rozvoje se proto chtějí zaměřit na podrobné vyšetření incidentu z neděle 16. září, ale i další nejasné případy, kdy letadla Ryanairu musela neočekávaně měnit letové plány.

Asociace pilotů irských aerolinek (IALPA) opakovaně obvinila Ryanair, že kvůli snaze ušetřit nutí posádku omezit palivo na palubě na minimum, které žádají evropské směrnice. Ryanair je rovněž pod palbou Evropské asocaice pilotů a leteckých mechaniků, kteří začátkem měsíce upozornili na to, že aerolinka piloty nutí k rozhodnutím založeným "na jiných faktorech, než je bezpečnost."

Ryanair obvinění z ohrožení bezpečnosti odmítá

Nízkonákladová letecká společnost Ryanair je pověstná svými drastickými finančními opatřeními a škrty. O ohrožení bezpečnosti cestujících jsme psali například v souvislosti se snahou Ryanairu zrušit pozici druhého pilota ("Je třeba druhý pilot? Ryanair ho chce zrušit, experti to považují za hazard".)

Mluvčí Ryanairu všechna obvinění rezolutně odmítá s tím, že nikdy neohrožuje bezpečnost cestujících. Aerolinka prý snahu irské a španělské vlády prošetřit bezpečnost jejich letadel jedině vítá, zve inspektory vyšetřovacího týmu na základnu v Dublinu a věří, že jediné, co se prokáže, je to, že Ryanair je jednou z nejbezpečnějších leteckých společností v Evropě.