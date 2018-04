Uprostřed Atlantiku s největším savcem planety

"Tak to jste měl neuvěřitelné štěstí. Je to plejtvák obrovský. To se vidí skutečně málokdy," hlásí hrdě bioložka a zapisuje si vše do svého hlášení.

Zážitek roku se nakonec konal. Jen to oblečení, které jsem v rychlém zoufalství natáhl na mokré tělo po návratu z oceánu, ne a ne uschnout. Ale pozorování živočichů mořského světa patří na Azorech k tomu nejzajímavějšímu.

Zeleň, zeleň, zeleň

Průvodci samozřejmě nelžou, když hovoří o blahodárném vlivu Golfského proudu. Devět azorských ostrovů - Santa Maria, Sao Miguel, Fajal, Terceira, San Horte, Graciosa, Pico (tomu dominuje z celého Portugalska nejvyšší sopka Pico vysoká 2350 metrů), Flores a Dorvi - je neskutečně zelených.

Skoro každý den zde několikrát prší, a to většinou takový příjemný déšť, který je nejlepší přečkat v jedné z mnoha skvělých restaurací.

V nich si můžete dát mnoho místních specialit a nejlepší na nich je, že pocházejí často pouze z místních zdrojů. Od zeleniny, ovoce, mléka, sýrů, vína až po maso.

Holanďané zde kdysi začali s chovem hovězího dobytka a dnes se strakaté kravičky popásají skutečně všude. Nejenže mají dobrou pastvu, ale je to i pastva pro fotografy, neboť krásně barevné domečky jsou rozesety na zelených loukách a všechny ostrovy parcelují kamenné zídky.