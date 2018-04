Upravené běžkařské tratě jsou výjimkou

Lidé, kteří upřednostňují běh na lyžích před klasickým lyžováním, najdou na jihu Moravy dobré podmínky pro tento sport zejména na Blanensku a Vyškovsku na Drahanské vrchovině, ale také v předhůří Českomoravské vysočiny kolem Lysic. Nemohou však počítat, že by trasy byly zvlášť vyznačeny, ojedinělé jsou také běžecké trasy upravované speciální technikou. "Máme asi tři kilometry běžeckých tras kolem lyžařského areálu. O tom, kudy vedou, se běžkaři dozvědí buď u pokladny vleku nebo z mapy u výstupiště vleku. Tratě nejsou označeny značkami, ale udržujeme je. Letos jsme koupili na tuto údržbu skútr," přiblížil provozovatel areálu v Hlubokém u Kunštátu Jiří Suchomel. Stopy odtud vedou i do Bedřichova, nejsou však vyznačené, ale orientovat se dá podle běžných turistických značek. Vyznačené běžecké trasy byly v minulosti i v Hořicích u Blanska. "Značení pocházelo z běžeckých závodů, které se zde pořádaly. Dnes jsou ale trasy přerušeny výběhy pro chov koní," uvedl Jiří Škaroupka, člen tělovýchovné jednoty Sokol Blansko. Oblíbené jsou běžecké trasy v okrese Blansko z Benešova přes Sloup do Blanska nebo z Lipůvky k Malé Lhotě. "Šance pro běžkaře jsou i kolem Kojálu, kde Kotvrdovičtí pořádají polozávody v délce asi třiceti kilometrů," sdělil Ivo Šinkora z blanenského ASK. Také v Předklášteří u Tišnova najdou běžkaři vyžití kolem hory Pasník nad lyžařským svahem.