Uplynulo 600 let od Husova upálení. Vzpomenou Praha, Tábor i Husinec

Reformátor a kazatel Jan Hus se narodil okolo roku 1370 v Husinci. Vyučoval na pražské univerzitě a později byl i jejím rektorem. Proslul jako velký kritik římskokatolického stolce a mravního úpadku, v němž se celá církev ocitla. Za své názory byl označen jako kacíř a 6. července 1415 odsouzen kostnickým koncilem k smrti upálením. A právě osobnost významného českého myslitele a teologa letos připomínají oslavy, konající se po celé zemi. Kterou akci si vyberete vy?

600. výročí upálení Jana Husa v Táboře

Jana Husa si připomene jihočeské město Tábor

Město Tábor vzniklo jako důležité centrum husitského hnutí, které zde má také své muzeum. Místní na svou minulost nezapomínají a postavu velkého reformátora a bojovníka za pravdu si připomínají po celý letošní rok. V červenci tak můžete navštívit hned několik výstav a přednášek, oslavy však vyvrcholí 5. a 6. července.

U pomníku Jana Husa v Husově parku se v neděli od 18 hodin uskuteční pietní akt s pokládáním věnců, od 20 hodin potom na Žižkově náměstí zazní koncert orchestru Smetanovi historici s cyklem symfonických básní Má vlast. Vstup na koncert je zdarma. O den později můžete navštívit táborský kostel sv. Filipa a Jakuba, kde se uskuteční hudebně-literární pásmo s četbou Husových hlavních myšlenek. Večer znovu ožije Žižkovo náměstí, kde od 20 hodin můžete zhlédnout muzikál Kazatel o životě Jana Husa, jehož autorem je sólista opery Národního divadla Zdeněk Plech. I v tomto případě za vstupenku nic nezaplatíte.

Husovy oslavy v Husinci

Na oslavy dorazí také rytíři a husité

Od 3. do 6. července se vydejte do mistrova rodiště, Husince v jižních Čechách. Zúčastnit se tam můžete oslav, jejichž historie sahá až do roku 1869. Letos však slavnosti prošly velkou koncepční změnou tak, aby si vybral opravdu každý. Samozřejmou součástí akce bude poutní mše, která se uskuteční v neděli 5. července od 8 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Chybět nebude ani večerní historický lampionový průvod a pietní vzpomínka. Na závěr nedělních slavností bude vypálen velkolepý ohňostroj a jako vzpomínka na Husovo úmrtí dojde k zapálení hranice.

Hlavní část Husových oslav se však uskuteční v pondělí, tedy v den, kdy přesně před 600 lety, mistr Jan Hus zemřel. Kromě slavnostního zahájení, které se bude konat 9 hodin za přítomnosti Jana Husa, se můžete těšit také na koncerty, dražbu výroční medaile a rytířský turnaj. Pro děti budou připravena divadelní vystoupení a zkrátka nepřijdou ani ti, kterým z kulturního mumraje vyhládne. Zajištěno bude na oslavách také občerstvení.

Dobové slavnosti na Kozím hrádku

Navšívit můžete také nepřeberné množství výstav s husovskou tématikou

Na Husův odkaz nezapomene ani další z míst, kterými kazatel během svého života prošel. Na hradě Kozí hrádek Jan Hus nalezl útočiště roku 1413. V jeho okolí kázal a věnoval se práci na svých dílech, několik z nich zde dokončil. Z jihu Čech se o rok později přesunul na hrad Krakovec u Rakovníka, odkud putoval do Kostnice. Na Kozím hrádku můžete 5. července navštívit Dobové slavnosti s ukázkami historických řemesel, šermíři, kejklíři, představením o Janu Husovi, dobovou muzikou a spoustou další zábavy. Pro děti budou připraveny historické hry a soutěže či rytířský trenažér. Za vstupné zaplatíte 90 korun nebo 60 korun v případě snížené vstupenky.

Husovské slavnosti 2015 v Praze

Svou stopu zanechal mistr Jan Hus také v Praze, kde učil, kázal a vedl místní univerzitu. Připomenout si ho zde budete moci na Staroměstském náměstí, Ovocném trhu, v Betlémské kapli i dalších pražských kostelech. Husovské slavnosti 2015 se budou konat 5. a 6. července a jejich součástí budou hudební, divadelní i slovem provázená vystoupení na podiu u pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí.

O slavnostní zahájení se postará Moravská filharmonie Olomouc, vystoupí například kapely Hradišťan, Tata Bojs nebo Spirituál Kvintet, Ovocný trh se promění na středověké tržiště a nebude chybět ani program pro děti a rodiče. Poutnický program oživí kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, kostel U Salvátora nebo kostel sv. Martina ve zdi. Kompletní program naleznete na webových stránkách akce www.hus-fest.eu.