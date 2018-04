Úplně na konci světa

Cabo da Roca je vysoké skalisko nad mořem. Pak už není nic.

Cesta na konec světa vede malebným krajem. K místu, kde kdysi začínalo neznámo a prý i peklo, vede zvlněná a svěže zelená krajina. Kdysi tudy putovali i lidé z družiny vyslané s mírovým poselstvím králem Jiříkem z Poděbrad. T o, co viděli, popsal Alois Jirásek ve shora uvedených řádcích. Kdo by nevěděl, jak se jede z Čech až na konec světa... Dnes je to jednodušší. Tady na konci světa se teď nepotkávají utrmácená poselstva, ale autobusy. Cesta vede stále na západ. Místy se zužuje a některým lidem se už zrychluje tep. Ještě projet malou vesnicí Azoia. A pak... Dále už stromy ustupují, zbývají křoviny. Po mírném stoupání začíná autobus pomalu sjíždět na plošinu. Ano, už je vidět nefalšovaný maják i oceán. Konečně! Jsme na konci světa! Tak tady to je. Cabo da Roca, Skalnatý mys. Nejzápadnější výběžek evropského kontinentu. Romantické místo jen kousek od Lisabonu. Kamenný sloup s pamětní deskou, informační turistické centrum, prodejna suvenýrů. Konec světa, to je kamenný výčnělek nad mořem, útes, pod ním padesátimetrový sráz a nekonečné vlny, které buší do skály. Místo, "kde země končí a moře začíná". Poetičtější turista tady chvilku stojí a hledí do dálky. Na druhém konci oceánu je až Amerika. Jak asi bylo těm, kteří si mysleli, že tam někde v dálce není nic než voda, propast nebo peklo. A jaká síla je přemohla, že dokázali zvítězit nad strachem a poznat nepoznané? Ale i ti prozaičtější zde postojí a za hukotu vln se zahledí na modrý horizont. A pak se všichni otočí a vrátí se do reality. Někteří si jdou pro důkaz, že byli na nejzápadnějším cípu kontinentu. Krásný certifikát potvrzení o vaší návštěvě, je zde za menší obnos k dispozici. Ostatní se mohou zatím občerstvit, aby mohli nad mapou připravit další výlet z konce světa. Většinou se vracejí do města Sintra, které i přes to, že je téměř na konci světa, působí téměř středoevropsky. Však se také stalo oblíbeným sídlem Středoevropana, prince Ferdinanda ze Saska-Coburgu a Gothy, který byl manželem portugalské královny Marie II. Ve městě samém je královský zámek založený Araby, který dobyl v roce 1146 Alfons I. a vybudoval zde vlastní rezidenci - dnešní Paco real de Sintra. Nejstarší je zámecká kaple postavená, jak to zde bývalo zvykem, na místě mešity - vítěz přišel a pokácel svaté symboly poražených. Zámek však nejvíc zaujme svými mohutnými komíny. Ano, nemýlíte se. To, co vypadá jako dvě věže a ční nad střechu paláce jako dvě bílé homole do výše třiceti metrů, jsou opravdu dva komíny. Teprve když vejdete do zachovalé kuchyně pod nimi, poznáte, že jste u velkého ohniště s plotnami, z nichž je odváděn kouř i nepohodlné pachy do velkých komínů. Zde se s úspěchem udilo maso, dokonce se prý zde dal zavěsit celý trup dobytčete! Město Sintra je spojeno se jménem jiného portugalského krále - Manuela I. Právě tady totiž od něj dostali svolení a pokyn k cestě známí objevitelé Vasco da Gama a Pedro Alvarés Cabral. Je zvláštní, že se to stalo právě tady, na konci světa. Možná se staří Portugalci tajemného neznáma, na něž hleděli z útesu Cabo da Roca, tolik nebáli.Z Lisabonu dojedete na Cabo da Roca za tři čtvrtě hodiny autem či autobusem. Za podívání stojí maják a symbolický kříž s pamětní deskou, který připomíná podobné kamenné milníky, jimiž portugalští mořeplavci značkovali objevená pobřeží dalekých světů. Nejlepší čas k návštěvě mysu je pozdní odoledne. Vemte si s sebou malé občerstvení, najděte si svoje místo vysoko na skaliskách nad mořem a čekejte na západ slunce. A nezapomeňte si koupit pamětní list, kterým se pak můžete chlubit, že jste Cabo da Roca skutečně navštívili. Malý stojí 500 escudů (asi sto korun), velký 800 escudů (asi 150 korun).