Úpatím Lužických hor k nejznámějšímu skalnímu hradu v Česku

Může se hodit Jak se tam dostat

Autem: Z Prahy do České Lípy přes Mělník nebo Mladou Boleslav. V České Lípě vpravo na Zákupy anebo rovně na Nový Bor a pak vpravo do Sloupu.

Vlakem: Vlak jezdí pouze do Zákup na trati Česká Lípa – Liberec. Dobré vlakové spojení by bylo z Ústí nad Labem a Liberce, pokud by zde ovšem zastavovaly rychlíky. Avšak jelikož tomu tak není, putování vlakem prakticky odkudkoli představuje zdlouhavou cestu s četným přesedáváním. Takže vlakem jenom pro zkušené a silně trpělivé povahy! Zajímavosti v okolí Sloupu Vyhlídka Na Stráži – skalní vyhlídka asi 0,5 km jižně od Sloupu. Původně se nazýval Široký kámen (Breiter Stein) a jeho dnešní jméno bylo odvozeno od strážního stanoviště, které si zde v roce 1634 zřídili Švédové. Krásný rozhled na Sloup a Lužické hory.

Lesní divadlo – příležitostně využívané přírodní divadlo, částečně vysekané do skal na jihozápadním okraji Sloupu. Vzniklo roku 1920 a pojalo až 1600 diváků.

Samuelova jeskyně – obydlí poustevníka, uměle vyhloubené v pískovcovém skalním masivu nad jižním okrajem Sloupu. Jeskyni vyhloubil na počátku 18. století sloupský rodák Samuel Görner, žil v ní v letech 1718 až 1735. Modlivý důl – asi 1 km dlouhé romantické skalnaté údolí, hluboce zaříznuté do pískovcových skal. Původně se jmenoval Smolný důl, protože se tu vařila kolomaz, později se přeměnil na pověstmi opředené poutní místo se svatyněmi částečně vysekanými do skal.