Únosy a násilí na ostrově Mindanao

V centru hlavního štábu filipínských ozbrojených sil bojujících proti muslimskýmpovstalcům stojí křesťanská kaple. I mimo město Zamboanga naostrově Mindanao svědčí četné kostelíky o přítomnostikatolicismu. Oblast na jihu Filipín, která je domovem zdejšímuslimské menšiny, je zároveň chudobincem tohoto ostrovníhostátu. Lidé tu trpí takovou nouzí, že tu hromadně umírají děti.Výbušná směs chudoby a náboženství vedla k dlouhotrvajícímukonfliktu, na který teď upřel světovou pozornost únos západníchturistů, napsala agentura AP.Válka vypukla zhruba před 30 lety, když tehdejší diktátorFerdinand Marcos přitáhl uzdu centrální moci proti možnýmseparatistickým hnutím. Navzdory vytvoření poloautonomníhomuslimského regionu před deseti lety a podpisu mírové dohody mezivládou a největší povstaleckou skupinou v roce 1996 nebralonásilí na filipínském jihu konce. Fronta národního osvobozeníMorů dnešního guvernéra Nura Misuariho přenechala pole působnostizbylým dvěma povstaleckým uskupením: Frontě islámského osvobozeníMorů (MILF) a Skupině Abu Sayyafa, která o velikonoční neděliodvlekla zahraniční turisty z malajsijského ostrova Sipadan.Kolem 70 rukojmích zadržují v současné době obě tytopovstalecké skupiny, z nichž obzvláště Skupina Abu Sayyafa (Otecmeče) je obávaná pro svou brutalitu: její příslušníci mají nakontě zabité zahraniční misionáře i zraněné vládní vojáky.Nedávno pak od nich dostal děsivý "narozeninový dárek" filipínskýprezident Joseph Estrada: dva rukojmí byli sťati. Po 40 dnechstrávených v zajetí u povstalců 16letý Ricardo Gregorio minulýtýden vyprávěl: "Rebelové nám řekli, že nám setnou hlavy,jestliže se pokusíme o útěk. Tam nahoře v horách to bylohrozivé." Jednomu knězi povstalci vytrhali nehty na prstech unohou, dříve než ho popravili.Islám má na filipínských ostrovech dlouhou tradici. Přišelsem s arabskými obchodníky dlouho před tím, než v 16. stoletíšpanělští misionáři obrátili zdejší obyvatelstvo na svou víru apodrobili si je. Hrdost muslimů ale nezlomili. Ti dnes tvoří pětprocent ze 74 miliónů obyvatel Filipín a většina z nich žijeprávě na Mindanau. Protože v běžném životě je mezi muslimy akřesťany jen málo kontaktů, předsudky jen bují. I sdělovacíprostředky tupí muslimy jako "pakáž" a "psy, kteří si ovazujíhlavu hadry". Muslimové zase zaujímají nevraživý postoj protikřesťanským přistěhovalcům na Mindanao, kteří je z jejich pohleduokrádají o práci a půdu.Ve strachu z bojů už opustily své domovy statisíce lidí,televize přináší seznamy obětí. "Je to pravděpodobně největšíbezpečnostní problém od získání nezávislosti" v roce 1946, říkápředseda zahraničního výboru Senátu Francisco Tatad. A zatímco 21rukojmích už přes tři týdny marně doufá ve vysvobození, válkapokračuje: tisíc povstalců MILF vpadlo minulou sobotu do odlehléjihofilipínské vesnice v provincii Sultan Kudarat, kde ukradlipotraviny a odvlekli 40 lidí.