Universal Studios neboli Hollywood

Říká se tomu továrna na sny. Mezi kaktusy a fíky se tu v ohromných hangárech každodenně přetavují postavy, děje a prostředí v jednu ohromnou fikci. Můžete tu narazit na dinosaura nebo King Konga a během párminutového svezení vláčkem překročit několik zeměpisných pásem. Vítejte v Universal Studios v Hollywoodu.

Filmová studia na úpatí hollywoodských kopců jsou již třicet pět let přístupná veřejnosti. Tam, kde se zrovna nefilmuje, mohou být návštěvníci svědky dokonale vybroušených filmových triků a mají možnost vracet se do děje svých oblíbených filmů.

Jednou z nejvděčnějších atrakcí Universal Studios je simulované zemětřesení. Vláček s diváky vjíždí do stanice metra, když v tom se to stane. Během necelých dvou minut se země doslova otřese v základech a změní podzemní stanici ve spleť jiskřících elektrických drátů, unikajícího plynu a zdeformovaných vlakových souprav.

Ovšem na pasažéry oblíbeného návštěvnického vláčku nazvaného Backlot Tram čekají ještě další perné okamžiky. Jako mávnutím čarovného proutku se v něm návštěvníci přenesou do prostředí zaostalé mexické vesnice. Galony zpěněné povodňové vody se jí řítí po blátivé cestě, vláček jim nemůže uniknout. Do jekotu pasažérů však další postup vodě přehradí naplavené kmínky stromů a z vody burácející ve vzdálenosti jen několika centimetrů od karosy vláčku se na sedadla snese jenom několik drobných kapiček. Dokonalý trik.

Z Mexika do New Yorku je to také coby kamenem dohodil. Kolo času se otočilo a ocitáme se na Brooklynském mostě třicátých let. Na pozadí siluety Manhattanu se tyčí obří postava opičáka King Konga, z jehož obrovité tlamy sálá horký vzduch přímo do tváří návštěvníků studia.

Hollywoodská filmová studia Universal toho však umí ještě mnohem víc. Dokázaly například, aby se pro natáčení filmu Ježíš rozestoupily vody. Dnes se rozestupují před návštěvníky a za jejich vozíkem se zase zavírají. Stejně tak vás mohou pozvat na projížďku na kole nekonečným vesmírem po stopách E.T. či na procházku pravým Jurským parkem, kde ohromní dinosauři jsou téměř na dotek.

Poslední velkou atrakcí, která se má návštěvníkům představit právě teď v květnu, je trojrozměný Terminátor 2. Tento dvanáctiminutový snímek, který natočil režisér Spilberg speciálně pro Universal Studios, je projektován na největší plátno na světě. Pomocí nejmodernější digitální technologie má tato atrakce dosáhnout maximálního efektu virtuální reality a ohromit diváky tím, že je zcela vnoří diváka do projektované fikce.

Ovšem povídání o hollywoodských zázracích by mohlo pokračovat do nekonečna. Galerie filmových zážitků se tu totiž každoročně rozrůstá o další a další atrakce z oblíbených filmů.

JAK SE TAM DOSTAT: Universal Studios se nacházejí mezi Hollywoodem a údolím San Fernando nedaleko dálnice Hollywood Freeway (101). Sjeďte na výjezd Universal Center Drive nebo Lankershim Boulevard. Otevřeno je každý den do večera kromě vánoc a dne Díkůvzdání.

KOLIK TO STOJÍ: Vstupné pro dospělé a děti nad dvanáct let je 39 USD, děti od tří do jedenácti let platí 29 dolarů, mladší děti mají vstup zdarma. K dispozici jsou také celoroční vstupenky, které dospělého vyjdou na 69 dolarů a děti a důchodce (starší šedesáti let) na 54 USD.

CO SI NENECHAT UJÍT: Nejlépe vůbec nic. Většina atrakcí je velmi dobře připravená. Ovšem udělejte si mezi nimi čas i na procházku po Ulicích světa. Najdete tu kulisy k hlavním třídám snad všech slavných měst od Paříže po New Orleans. Mezi nimi můžete posedět, popít či pojíst a popřípadě se vydat na hon za suvenýry. Dejte přitom pozor - mohli byste vrazit třeba do Charlie Chaplina nebo hvězdiček z Beverly Hills. Slavní herci nebo jejich dvojníci se tu totiž běžně dají natrefit.