Unikáty muzea: koněspřežka i tramvaj Františka Josefa I.

Muzeum MHD Adresa: Patočkova 4, Praha 6

Telefon: 296 124 905

Více na: www.dpp.cz

Návštěvní doba: 9 až 17 hodin, v sobotu, neděli o svátcích až do 18. listopadu 2007 (pro skupiny po objednání i mimo návštěvní dobu)

Vstupné: dospělí 25 Kč, děti, studenti, důchodci 10 Kč, děti do 6 let zdarma

Doprava: ze stanice metra A Hradčanská tramvají číslo 1, 8, 25, 15, 18 nebo autobusy číslo 108, 174 - zastávka Vozovna Střešovice