Unikátní Zubrnická lokálka ožije po 17 letech. Zprovoznili ji nadšenci

Příznivci zubrnické muzejní lokálky museli o její zachování 17 let bojovat i s úředníky, kteří trať nejdřív zrušili a pak jim ji odmítali prodat.

Protokolární vlak se na staronovou trať vydá už 27. října, o den později usednou do skoro 60 let starého motorového vozu, přezdívaného "hurvínek", i běžní cestující. ZMŽ si pro ně připravila tři páry vlaků, které pojedou z Ústí nad Labem přímo do Zubrnic.

"Chceme zachytit aspoň poslední vhodný termín v turistické sezoně, částečně i z propagačních důvodů. Navíc chceme načerpat zkušenosti, protože s provozem začínáme skoro od nuly," řekl předseda Zubrnické museální železnice (ZMŽ) Martin Kašpar.

Jízda z ústeckého nádraží Střekov do Zubrnic trvá přes 40 minut, zpáteční jízdenka vyjde na 90 korun.

Poprvé se na ni vyjelo v roce 1890

Lokálka vznikla v roce 1890, vedla až do Úštěka a vozil se po ní chmel i hnědé uhlí. Po odsunu sudetských Němců ovšem celé České středohoří začalo hospodářsky upadat a trať se přestala vyplácet. Poslední vlaky na ní vyjely roku 1978.

O pár let později se o její zbytky začali zajímat fanoušci železnice i historie. Po roce 1989 jejich snahy zesílily. V roce 1993 dostali povolení na čtyři muzejní víkendy a vlaky jezdily po zbylém šestikilometrovém úseku z Velkého Března do Zubrnic doslova narvané. Počátkem 90. let byla totiž neprovozovaná lokálka v Česku unikátem.

Další provoz byl však podmíněn majetkovým vypořádáním tratě, což nemělo konce a z desítek dobrovolníků zbylo jen tvrdé jádro, pět až deset lidí.

Opravy zanedbané trati se ale nezastavily. "Naše generace Husákových dětí tehdy neměla rodiny a hodně se stihlo," vysvětlil Kašpar.

Letitá jednání ZMŽ s Českými drahami a později Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) ovšem dlouho nic nepřinesla. V roce 2004 se už zdálo, že se provoz nikdy neobnoví. Práce na trati byly utlumeny a spolek začal svými motoráky vozit fanoušky jinde. Situace se změnila až v roce 2008, kdy SŽDC trať nakonec přece jen prodala.

Investice dobrovolníků

lokálka ve filmu Ještě za provozu dráhy vznikly na lokálce dva filmy. V roce 1975 Páni kluci, v roce 1975 Expres na Levín.

Od minulého týdne je zubrnická lokálka formálně vlečkou. "Jakmile jsme byli vlastníky, začali jsme jednat s ministerstvem o zařazení dráhy do nějaké kategorie. Potřebám muzejní lokálky nejlépe odpovídá režim vlečky, jiným kategoriím již neodpovídá stavba dráhy," řekl Kašpar. I tak si obnova vyžádala z kapes nadšenců značné investice. Hodnota prací se odhaduje na 15 milionů korun, valnou většinu z nich dělali dobrovolníci.

Traťová rychlost zůstane na hodnotě 30 kilometrů za hodinu. Statut vlečky platí pro celých 19 kilometrů z Velkého Března až do Úštěka, i když koleje vedou jen v první třetině a dál už zbyly jen zarostlé náspy. Obnova zbytku tratě by byla velmi nákladná, ale nikoli nemožná. "Bude záležet na tom, jaký bude zájem veřejnosti i místních a krajských orgánů," uzavřel Kašpar.