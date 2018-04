Unikátní zubačky z Tanvaldu chátrají. Bez nového depa nepřežijí

Historické motoráčky z let 1963 a 1965 nutně potřebují nové depo. Lokomotivy nyní nemají žádné provozní zázemí a jsou odstaveny na větru a dešti na tanvaldském nádraží, kde se také provádí veškerá jejich údržba a opravy.

"Jejich kastle není tak pevná a velice jim to škodí. Aby se zachovaly, je potřeba zajíždět s nimi do krytého depa," informoval Petr Prokeš z Železniční společnosti Tanvald.

Útočištěm unikátních vlaků by se mohla stát topírna v Kořenově. Jako depo už sloužila do roku 1987, kdy se na ní pod velkým náporem sněhu zřítila střecha.

"Je ale potřeba kompletně ji opravit a samozřejmě vybudovat novou střechu. Na to je ovšem potřeba 19 milionů korun, proto jsme podali žádost o dotaci z Regionálního operačního programu," řekl Prokeš. Pokud by žádost byla úspěšná, měla by v příštím roce vzniknout hrubá stavba a v roce 2012 by depo začalo fungovat.

Kořenovská zubačka, ozubnicová lokomotiva T426.003

Letos se na historických jízdách svezlo 9 300 lidí

Ozubnicová trať slaví letos už 108 let. Provoz na ní začal v roce 1902 a o 90 let později byla železnice vyhlášena kulturní památkou. Na dvanáctikilometrové trati jsou tři úseky s ozubnicí uprostřed koleje, která pomáhá lokomotivám překonat stoupání. Spojnice mezi Jizerskými horami a Krkonošemi je totiž nejstrmější železniční tratí v zemi a v posledních letech se stala vyhledávanou turistickou atrakcí.

Letos se už na trati uspořádalo pět historických jízd, celkem se svezlo 9 300 lidí, což je podle Prokeše rekordní počet. Nejvíc cestujících přilákala parní sobota na zubačce, která se konala 21. srpna. V jediný den bylo ve zvláštních vlacích přepraveno přes 5 400 cestujících a až sedmivozové historické soupravy praskaly ve švech. Sezona skončí poslední jízdou v sobotu 25. září.

Poprvé po 65 letech až do Polska

Na trati byl také nedávno po 65 letech obnoven přeshraniční provoz. Díky 160milionové dotaci z evropských fondů se podařilo opravit trať jak na české straně, tak v sousedním Polsku. Vlaky jezdí na trati Harrachov - Jakuszyce - Sklářská Poreba. Od konce září by měly vlaky dojet až do Kořenova.

Vlaky přes česko-polskou hranici jezdily až do roku 1945, po druhé světové válce se ale provoz do Polska zastavil. Přitom v té době byla trať od Kořenova přes Harrachov do Sklářské Poreby elektrifikovaná a patřila k nejmodernějším v zemi. Dnes to na českém území připomíná jen stožár elektrické troleje v Železničním muzeu v Kořenově.

O obnovu mezinárodní dopravy na trati usilovali starostové na obou stranách hranice od roku 1991, slibují si od ní zlepšení přeshraničních kontaktů a rozvoj cestovního ruchu. K tomu by podle Prokeše mohly přispět právě i jízdy historických vlaků, které by se měly také prodloužit až do Polska.

"Nejdříve ale musí jejich provoz na svém území schválit i polská strana," dodal.