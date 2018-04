Unikátní zubačka bude vozit turisty

Ozubnicové lokomotivy se dnes již nepoužívají. Z motorových je v České republice provozuschopná jediná. Je rakouské výroby a je z roku 1961. Provoz na ozubnicové trati začal v roce 1902. V roce 1992 byla trať vyhlášena za kulturní památku.



"Zubačka" vyrazí na trať z Tanvaldu v 08:57, 10:05, 14:47 a 15:48 a zpět pojede v 09:33, 10:45, 15:24 a v 16:39 hodin.

Kvůli víkendové recesisitické akci "lety na saních" v Plavech na Jablonecku posílí dráhy kapacitně i osobní vlaky z Liberce do Železného Brodu. Jízdy ozubnicové lokomotivy a zesílení kapacity vlaků budou podle přednosty Berounského generálkou před oslavami 100. výročí trati Tanvald - Harrachov - Sklařská Poreba. Oslavy připravují železničáři na období od 29. června do 7. července.

V budoucnu by se měl stát úsek součástí projektu Regiotram Nisa. Projekt počítá s částečným převedením tramvajové dopravy na železniční koleje a prodloužením meziměstské trasy z Liberce až do německé Žitavy a z Jablonce přes Tanvald a Harrachov do polské Jelení Hory. Podle Berounského je to vize zhruba na 30 let dopředu.