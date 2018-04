Unikátní video: 15 422 km přes Asii trabantem za 50 dní

Do uzbeckého Samarkandu. Po Hedvábné stezce. Autem? Trabantem! Možná vás napadne, jak vznikl tento bláznivý nápad.

Za vším stojí Dan Přibáň, jeho záliba v cestování a autech, klukovské sny, v nichž společně se Zikmundem a Hanzelkou a F.A. Elstnerem projížděl Černý kontinent a v neposlední řadě zvrhlá posedlost trabanty.

Původní myšlenka byla jednoduchá a čistá jako křišťál – když to šlo před 60 a více lety, proč by to nešlo dnes? Udělat něco bláznivého. Vzít malé autíčko a vyrazit s ním na dobrodružnou cestu do dálek, do nichž by mnozí nevyjeli ani v ohromném terénním autě.

Opovrhovaný východoněmecký bakelitový symbol byl ideální – málokdo si dokázal slova Uzbekistán a Trabant pohromadě jen představit, a když jsme dodali kilometráž, kterou měla tahle zavrhovaná pryskyřično-bavlněná skořápka urazit, čelisti nemilosrdně padaly a všichni si významně poťukávali na čelo. Blázni.

Proč? Proč by to nemělo jít dnes, když to šlo v třicátých letech? Trabant byl navíc ideální z dalšího důvodu. F.A. Elstner, jeden z českých průkopníků automobilového cestování a náš vzor, projezdil prakticky celý svět aerovkami. Auty, které byly téměř všemi parametry od rozměrů až po výkon prakticky totožné s trabantem.

Ideová skládačka byla kompletní. Zbývalo již jen vymyslet trasu. Měla to být Afrika. Kapské město je ovšem velmi daleko a na dopravu auta lodí peníze nebyly. Orient, Hedvábná stezka ovšem znělo stejně kouzelně a tajemně a země jako Írán, Turkmenistán či Uzbekistán jsou jen málu z našinců známy. Když nám Dan svůj nápad předložil, zněl šíleně. Kývnuli jsme okamžitě.