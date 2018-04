Unikátní středověká vesnička s bránou na knoflíky uprostřed Prahy

Jak se tam dostat

Auto musíte nechat v Řeporyjích, na konci vsi směrem na je parkoviště. Tabulka ukazující směr je celkem nenápadná, ale po červené turistické značce se proti proudu potoka dostanete až k jasnému ukazateli na rozcestí. Dá se také jít od stanice metra Stodůlky, vzdálenosti jsou přibližně stejné – kilometr.

Otevřeno je celý rok, teď v březnu od út-ne od 10 do 16 hodin, v dubnu a květnu ve stejné dny od 10 do 17 hodin.

Vstupné

dospělí 80 Kč

studenti, důchodci, tělesně postižení 60 Kč

děti 6 - 15 let 40 Kč

Vstup se psy na vodítku je povolen