Unikátní slovenské minipohoří nad Dunajem

Z Prahy, Brna nebo Bratislavy mezinárodním rychlíkem směr Budapešť a vystoupit v poslední slovenské stanici Štúrovo. Odtud jezdí autobus, od nedávna i vlak, do obce Chľaba přes Kamenici nad Hronom (vlak v Kamenici ovšem nezastavuje). Pěší přechod můžete začít v Kamenici anebo v Chľabě. Také lze začít a skončit v jedné z výše uvedených vesnic a realizovat okruh, při němž projdete všechny turistické značené cesty v pohoří.

V případě jízdy autem zvolte rovněž směr Štúrovo a odtud odbočte do Kamenice nad Hronom. Přechod pohořím Burda

Kamenica nad Hronom – Skaly (rozcestí červené s modrou), červená, 1 h – Kováčov (úst. soc. péče), červená, 2 h – Kováčov (rekr. oblast), žlutá, 2,5 h – Chľaba, modrá, 3 h – chata Ipeľ, modrá, 4 h – Skaly (rozcestí červené s modrou), modrá, 5,5 h – Kamenica nad Hronom, červená, 6 h.

Z obce Chľaba se lze vrátit do Kamenice nad Hronom autobusem. Mapa

VKÚ Haramec 1 : 50 000 č. 142 – Burda, Ipeľská pahorkatina Kolem Burdy na kole

Velmi hezkým tipem na výlet je také okruh úpatím Burdy na kole, kdy se nabízí příležitost prohlédnout si nejmenší a nejnižší slovenské pohoří ze všech stran. Začnete v Kamenici nad Hronom, pojedete pod jižními srázy do Chľaby, zde po mostě přes Ipeľ do maďarského Ipolydamásdu, pak do Letkés, zpět přes Ipeľ na Slovensko do Salky, odtud na jih přes Bajtavu do Kamenice nad Hronom. Celá okružní trasa měří zhruba 30 km.

