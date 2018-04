Unikátní skalní věže za humny. Pfaffenstein a Saské Švýcarsko.

Jedinečný rozhled

Pfaffenstein je nepřehlédnutelná stolová hora, jejíž strmá úbočí jsou lemována členitými pískovcovými skalami a osamocenými skalními věžemi. Během objevování přírodních krás tu zažijete dobrodružný strmý výstup, romantickou procházku mezi pozoruhodnými skalními útvary, a jedinečný rozhled na okolní stolové hory, hluboké lesy a útulné vesničky.

Hora Pfaffenstein se nachází v obci Pfaffendorf v chráněné krajinné oblasti Saské Švýcarsko. V tomto regionu můžete využít velmi kvalitní a udržované turistické trasy libovolné náročnosti, které se klikatí mezi skalními městy, stolovými horami, skrz úzké soutěsky a hluboké rokle. Jednu z takových tras poznáme i cestou na Pfaffenstein.

Výchozí bod výletu: vesnička Pfaffendorf

Pro návštěvu Pfaffensteinu musíme projet přes hraniční přechod Hřensko, dále skrz město Bad Schandau, kde se dostaneme přes most na druhou stranu Labe. Pak pokračujeme přes obec s názvem Kurort Gohrish až do vesnice Pfaffendorf. Tam své vozidlo zanecháme na parkovišti, které je sice placené, ale stojí jen 1 Euro na 2 hodiny. Abyste však stačili prozkoumat všechny krásy, které hora nabízí, počítejte spíš se třemi hodinami.



Při výstupu trhlinou ve skále se vám naskytne pohled na Lilienstein

Königstein na dohled Ke stolové hoře Pfaffenstein, která je již na dohled, nás od parkoviště dovede zelená značka. Vede po asfaltové cestě do strmějšího kopce. Už tady se nám naskýtá okouzlující výhled na okolní stolové hory. Ta nejblíže od nás nese název Königstein. Na jejím vrcholku byla ve 12. století vybudována pevnost, která sloužila jako klášter, později byla určena pro vojenské účely a také jako vězení.

Cestou na vrchol můžete spatřit Königstein

Po chvilce se asfalt změní v lesní pěšinu, která vede mezi stromy stále do prudkého kopce. Zanedlouho se cesta přemění v ještě strmější výstup po schodech a žebřících vybudovaných v úzké trhlině ve skále. Pro odpočinek při výstupu lze spočinout na nevelkých plošinách, pustit tak před sebe zdatné domácí turisty a pohledem do okolí prověřit, jaký nádherný výhled nás čeká, až budeme na vrcholu. Z rozsedliny, kudy vede náš výstup, je omezený, ale přesto okouzlující výhled na další stolové hory a kopcovitý horizont. Dole pod námi jsou již jen maličké střechy domů vesničky Pfaffenstein.

Výhled ze skalních věží směrem k Liliensteinu

Může se hodit Jak se tam dostat

Stolovou horu Pfaffenstein najdeme necelých 15 km od hraničního přechodu Hřensko – Schmilka. Podél Labe dojedeme až do Bad Schandau, kde přejedeme po mostě na druhý břeh a vzápětí uhneme z hlavní silnice na vedlejší asfaltku vedoucí vzhůru lesem do lázeňské vesnice Kurort Gohrisch, ve které následujeme směr Königstein a později i Pfaffendorf.

Zaparkovat lze pohodlně na placeném parkovišti (1 euro na 2 hodiny) téměř před horou, odkud také vede zelená turistická trasa.

Tipy na výlety v okolí

V okolí můžeme navštívit řadu dalších zajímavých míst, jmenujme např. pevnost Königstein, a nebo nedaleké stolové hory Papststein a Gohrisch.

Mapa

KČT: Českosaské Švýcarsko, č. 12–13

Užitečný web

www.doprirody.com



Panoramatický výhled do dalekého okolí Až se konečně vyšplháme na vrchol, naskytne se nám okouzlující rozhled do nádherné krajiny, kterou člověk ještě nestačil poničit. Panoramatický rozhled si vychutnáme z členitého okraje hory tvořeného různě tvarovanými skalními bloky, mezi kterými se dá přecházet po vybudovaných mostech. Cesta po vrcholu se klikatí mezi skalami, stromy a rozmanitými vyhlídkami. Dovede nás i k restauraci z 19. století, jejíž venkovní stolky lákají k posezení. Uvnitř restaurace si pak můžeme prohlédnout vystavené důkazy o osídlení Pfaffensteinu v době bronzové. Pozůstatky byly nalezeny na západním úpatí hory, kde dodnes lze spatřit zbytky půlkruhové hradby. Obrázky z Pfaffensteinu

















Přímo ze skalních bloků je nádherný výhled

Hned vedle restaurace se do výšky 23 metrů tyčí válcová kamenná rozhledna, která byla postavena v roce 1904. Za drobný poplatek, který odevzdáme do dřevěné bedničky na stěně, se můžeme po několika schodech vyšplhat nahoru. Z vrcholu však není rozhled o moc lepší než ze skalních vyhlídek na okrajích hory, dokonce je možná o něco horší, a to kvůli vysokým stromům obklopujícím rozhlednu.



Rozhledna na Pfaffensteinu

Štíhlá věž Barbarine

Cesta pokračuje od rozhledny dále k jižnímu okraji. Tam si rozhodně nenechte ujít zajímavý přírodní úkaz, 80 metrů vysokou štíhlou skalní věž Barbarine, která se stala znakem Pfaffensteinu. Věž už několikrát zasáhl blesk, a přestože byla opravena, horolezcům je tam vstup zakázán. Ti však nemusí věšet hlavu a mohou si vybrat z mnoha dalších možných výstupů.



Skalní vyhlídka v jižním cípu Pfaffensteinu

Nejmalebnější vyhlídku na štíhlou krásku Barbarine najdeme ukrytou za temným skalním průchodem na nejjižnějším cípu Pfaffensteinu. Je odsud pěkný výhled nejen na další krásy Saského Švýcarska, ale tímto směrem dohlédneme i do Čech, kde nás upoutá Děčínský Sněžník.

Text a foto: MICHAL NĚMEJC