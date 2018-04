Unikátní příroda, pláže i lovci lebek. To je Borneo, třetí největší ostrov světa

Putování za největší květinou světa "Haló, tak u nás už kvete!" Možná právě takhle se hlásí bornejští farmáři na turistických centrálách, když jim rozkvete rafflesia. Rostlina s největším květem v rostlinné říši vydrží v celé své kráse jen zhruba týden, během kterého se i chudá farma může stát centrem turistického ruchu. S připravenými desetiringittovými bankovkami na vstup (asi 56 korun) zastavujeme před pozemkem pana Benedikta, který nás v omláceném terénním autě vyzývá k následování. Vydáváme se po rozbité cestě, která přesně odpovídá vozu pana domácího. Zastavujeme u obrázku s pěti okvětními listy a šipkou, která ukazuje k bambusové lávce přes potok. Kolem pobíhají pohublé slepice, sluníčko pálí a my přicházíme k dřevěné ohrádce. Tak tady je ten zázrak. No zázrak... Benediktova rafflesia má do slibovaného metrového květu daleko, a tak se pěstitel chvíli zdráhá, než vleze do ohrádky, aby u kytky pózoval. Masitý květ s typickými pěti okvětními listy vyrůstá přímo z kmene liány, na které se tato parazitující rostlina usadila. Měla by páchnout jako hnijící maso, však se jí také přezdívá mrtvolná květina, ale za ohrádkou žádný puch cítit není. Představení rychle končí, po bambusech přeskáčeme přes potok zpět do auta, a když opouštíme Benediktův pozemek, míjíme další mikrobus s turisty natěšenými na největší květinu na světě.