Unikátní kameny v pekelně krásném kraji

Může se hodit * Délka popsané trasy je zhruba 24 km. Z Ořechova až do údolí Oslavy vede po modré značce, dále do Studence po žluté. Oběma východisky prochází železniční trať. * V Tasově můžete navštívit Literární památník Vysočiny (věnovaný Demlovi a dalším autorům, které inspiroval zdejší kraj), otevřeno je v sobotu od 13 do 16 hodin, ale pro jistotu je dobré domluvit se předem na Obecním úřadě Tasov, tel. 566 547 159. * Pod zříceninou hradu Dub si lze zkrátit cestu díky lávce u bývalého mlýna (běžně používané chataři ) – tabulky ovšem upozorňují, že vstup na soukromý pozemek je možné podniknout pouze na vlastní riziko ( zřejmě tu mohou být volně pobíhající psi). * Na kolomazné kameny je možné narazit na více místech Horácka, nikde však nejsou zastoupeny v takové koncentraci jako u Kamenné. Méně utajený se nachází jv. od Velkého Meziříčí, na pravém břehu říčky Balinky, nedaleko Balin.