Unikátní interiéry Adolfa Loose v Plzni

Architekt a designér

Jeden ze zakladatelů moderní architektury, architekt a designér Adolf Loos, pobýval v Plzni na přelomu 20. a 30. let minulého století. Realizoval zde přestavby více než desítky bytových interiérů.

Jídelna v bytě doktora Vogla.

Každá z rezidencí má svá specifika, ale jednotný je pro ně moderní a nadčasový prvorepublikový design. Hlavním prvkem, který se opakuje ve všech interiérech, je využití kvalitních přírodních materiálů, ze kterých jsou zhotoveny například vestavěné skříně či atypické vybavení. Loos vždy kladl důraz na funkčnost a praktické využití bytů či rezidencí a tak zde nečekejte žádnou umělou zdobnost.

Čtyři interiéry, tři prohlídkové trasy

Zpřístupněný soubor interiérů je možné navštívit v rámci tří prohlídkových tras. Na komentované prohlídce máte možnost navštívit byty manželů Krausových a doktora Vogla, Brummelův dům a Semlerovu rezidenci.

Pohled do bytu manželů Krausových.

V rámci první prohlídkové trasy navštívíte rovnou dva zpřístupněné interiéry. Prvním je byt manželů Krausových, který se nachází v ulici Bendova 10. Druhým interiérem je byt doktora Vogla v ulici Klatovská 12. Během prohlídky se podíváte do podle odborníků nejkrásnějšího Loosova salónu v bytě Krausových. Nahlédnete do bývalé koupelny, pracovny pana Krause, ložnice manželů a do pokoje služebné. Poté se vydáte do původního bytu doktora Vogla. Do dnešních dnů se však zachovaly pouze dvě místnosti – salon a jídelna.

Třetím zpřístupněným interiérem je Brummelův dům na adrese Husova 58, který můžete navštívit v rámci druhé prohlídkové trasy. Jedná se o dvougenerační apartmá navržené pro manžele Brummelovi a paní Hedviku Liebsteinovou.

Na třetí prohlídkové trase máte možnost navštívit Semlerovu rezidenci v ulici Klatovská 10. Pouze v tomto interiéru byl využit Loosův princip tzv. raumplanu,

Modrý salon v Brummelově domě.

Vstupné do jednotlivých interiérů se liší. Za prohlídku bytů manželů Krausových a doktora Vogla zaplatí dospělí 180 korun. Zvýhodněné vstupné pro děti, studenty, seniory a ZTP je možné zakoupit za 120 korun. Komentované prohlídka Brummelova domu stojí 180, respektive 120 korun. Vstupenka do Semmlerovy rezidence pak vyjde na 140 korun pro dospělého a na 90 korun za snížené vstupné. Chcete-li navštívit všechny prohlídkové trasy, máte možnost zakoupit si jednotnou vstupenku za zvýhodněnou cenu.

Prohlídky se konají mimo sezónu od listopadu až do března vždy ve čtvrtek a v sobotu. Pokud se rozhodnete na prohlídku některého z interiérů vydat, určitě využijte možnost rezervace vstupenek v časovém předstihu. O prohlídky je velký zájem a termíny jsou vyprodané až na dva týdny dopředu. Vstupenky je možné zakoupit předem online pomocí rezervačního systému, nebo v turistickém informačním centru na náměstí Republiky 41.