Unikátní Gettyho Centrum v Los Angeles

Krok za krokem Getty Centrem

VZNÁŠEJÍCÍ SE ROTUNDA

Tak se nazývá hlavní vchod do Gettyho Centra ležícího na nejvýše položeném místě. Když se návštěvník postaví na přesně vyznačené místo, pod úhlem 22,5 stupně uvidí, jak se optickým klamem změní skleněné tabule v čirou tekutinu. ZÁTIŠÍ S JABLKY

Autor obrazu Paul Cézanne patřil do skupiny francouzských malířů, jejichž díla nebyla přijata na oficiální pařížský Salon - samostatně organizovanou výstavu. Většina tehdejších kritiků se impresionistům vysmívala. Paul Cézanne na plátně zachycuje nehybnost, analyzuje vztah mezi prostorem a objektem či mezi vizuálním zážitkem a uměleckým ztvárněním. VÝSTAVA BRONZOVÝCH SOCH

V severním pavilonu Getty Centra je umístěna stálá expozice evropských bronzových sošek. V období renesance se umělci snažili zachytit co nejdokonaleji krásu lidského těla. Největší důraz kladli na propracovanost a detail. KOSATCE

Snad nejpopulárnějším obrazem sbírky Jeana Paula Gettyho jsou Kosatce od Vincenta van Gogha. Tento postimpresionistický malíř vnesl do umění novou emocionální hloubku, používal jasné barvy a vířivé tahy štětcem, aby vyjádřil to, co nazýval "hrozné lidské vášně." SVATÁ RODINA

Obraz francouzského malíře Nicolase Poussina "Svatá rodina" zobrazuje přípravu ke křtinám Ježíše Krista. Šest andílků přináší květiny, vědro se svěcenou vodou, mísu a osušku, aby Jan Křtitel mohl uvítat batole na světě. Autor namaloval obraz v roce 1651 a nechal se inspirovat Raffaelovými antickými sochami. ANTICO

Vyučený zlatník Pier Jacopo Alari-Bonacolsi se stal na konci patnáctého a počátkem šestnáctého století nejvýznamnějším sochařem italského dvora. Rozsáhlé množství jeho uměleckých děl inspirovaných antikou mu vysloužilo přezdívku Antico. Oči busty mladého člověka jsou jen napodobeninou pravého stříbra. KVETOUCÍ LABYRINT

V nejjižnější části Centrální zahrady se skrývá další z uměleckých děl, je jím zahradní architektura. Turista, jenž projde cestičkou kolem minivodopádů, kamennou zídkou a pestrobarevnou mozaikou květin, dorazí k rozlehlému jezírku, v němž je vysázeno více než 400 azalek a tvoří tak doslova kvetoucí labyrint.