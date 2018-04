Unikátní exkurze v Hamburku - montáž Airbusu na vlastní oči

Jak do Hamburku

Autem po dálnici E55 z Děčína přes Drážďany a Berlín, z Berlína dálnicí E26. Z Cínovce je to cca 550 km. Vlakem je to něco kolem deseti hodin, lodní doprava je také možná, ale komplikovaná.

Nejvýhodnější spojení je pochopitelně letecké, pravidelně odlétají linky ČSA. Jak do továrny

Nejlépe na stránkách www.airbus.com kontaktovat emailem zákaznické oddělení. To nám obratem poslalo podmínky k prohlídce.