Unikátní Burianovy kresby jsou k vidění v Chebu

Mezi knihami byly tituly jako Zamrzlá loď kapitána Flinta, Boj o ostrov a další. "Bohužel, vydavatelství stačilo po válce vydat jen asi dva tituly, pak přišlo znárodnění. Původní ilustrace tvoří ke každé knize uzavřený celek, který je doplněný barevným návrhem obálky," upřesňuje Vykoukal. Expozici tvoří přibližně padesát ilustrací rozdělených podle zamýšlených knižních titulů do pěti kolekcí. Nejvíce jsou zastoupeny Burianem hojně využívané techniky - rozmývaný kvaš a akvarel. Doplňuje je několik kreseb tuší. "Naši sbírku představujeme v Chebu takto poprvé, ale výstava se uskutečnila již dříve na různých místech v zemi. Protože se jedná o ilustrace k dětským knížkám, zamýšleli jsme výstavu jako malý dárek dětem k Vánocům. Ostatně, osobně mám rád Buriana už od doby, kdy jsem začal číst," svěřuje se ředitel. "Na Burianových ilustracích je zajímavá jedna věc. Vždy pečlivě studoval souvislosti, aby zpodobnil v obrazech věci, které do té které doby skutečně patřily. Při jejich prohlížení máte dojem, že se díváte na reálný předmět. Při detailním prozkoumání zjistíte, že jde o dokonalou souhru světelných skvrn, stínů a linek, z nichž při celkovém pohledu vzniká fantastický dojem reálně vykreslené věci," popisuje Vykoukal. Výstava potrvá do 21. ledna.